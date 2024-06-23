Залишилися дружина і 9-річний син: ракета РФ вбила енергетика "Укренерго"

Денис Новіков почав працювати енергетиком з 18 років і 20 років працював на підстанції. Але російська ракета обірвала його життя.

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Ракета РФ вбила енергетика "Укренерго" Дениса Новікова/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ, Укренерго

У лікарні помер енергетик Денис Новіков, який був поранений під час ракетного удару країни-агресорки Росії по енергетичному об’єкту у Запорізькому районі в суботу, 22 червня. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

В "Укренерго" розповіли, що Новіков був диспетчером підстанції в південному регіоні і працював в енергетичній сфері упродовж 20 років.

"У нас, в "Укренерго", – велике горе. Вчора, 22 червня, російська ракета вбила диспетчера нашої підстанції в південному регіоні. Ще один наш колега дістав поранень. В енергетику Денис Новіков прийшов у 18 років. Наступні 20 років працював на нашій підстанції. "Пройшовши шлях від слюсаря до диспетчера, Денис був професійним енергетиком. Вмів і гайки крутити, і роботою підстанції керувати", – розповідають його колеги. Вони згадують Дениса як спокійну, чуйну, добру людину, яка нікого не полишала в біді", – розповіли у компанії. відео дня

У загиблого залишилися дружина і 9-річний син.

В "Укренерго" наголосили, що компанія надасть всю необхідну підтримку і допомогу рідним загиблого.

Удари ракетами і дронами по Україні – останні новини

У ніч на 22 червня РФ вдарила по об'єктах енергетики у 2 регіонах. Внаслідок російської ракетної атаки було пошкоджено 2 енергооб'єкти на території Львівської та Запорізької областей, зазначили в "Укренерго".

Пізніше стало відомо, що в ніч на 22 червня РФ випустила по Україні майже 30 цілей. В Повітряних силах ЗСУ зазначили, що українські сили ППО змогли знищити 25 із 29 повітряних цілей, якими Росія атакувала територію України.

Вдень 22 червня окупанти завдали чотири удари по Харкову – РФ вдарила по житловому будинку, були загиблі й дуже багато поранених. Російські загарбники атакували Харків керованими авіабомбами.

Нагадаємо, у ніч на 23 червня РФ атакувала Україну ракетами – були пошкоджені 6 багатоповерхівок та інші об’єкти. Окупанти запускали крилаті ракети морського базування "Калібр" із акваторії Азовського моря.

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