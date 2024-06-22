РФ вдарила по об'єктах енергетики у 2 регіонах: наслідки ракетного обстрілу 22 червня

Внаслідок російської ракетної атаки було пошкоджено 2 енергооб'єкти на території Львівської та Запорізької областей, зазначили в Укренерго.

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Росія вчергове вдарила по об'єктах енергетики в Україні / Колаж Главред, фото: УНІАН, ДСНС України

В ніч на 22 червня російські окупанти завдали масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі України. Про це йдеться у повідомленні Міненерго.

За даними Міненерго, російські окупанти атакували об'єкти Укренерго в західному та південному регіонах.

"На жаль, на одному з об’єктів внаслідок обстрілу постраждали двоє енергетиків. Їх доставлено до лікарні. Є пошкоджене обладнання", - йдеться у повідомленні. відео дня

Під час обстрілу була пошкоджена повітряна лінія електропередачі на сході країни, що призвело до зниження навантаження на об'єкті генерації.

"Наслідки уточнюються. Триває їх ліквідація", - резюмували в Міненерго.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький у своєму Телеграм-каналі зазначив, що росіяни атакували один із енергооб'єктів на території Львівщини.

"Виникла пожежа. На місці вже працюють вогнеборці. Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило. Про масштаби руйнувань – згодом", - зазначив він.

Загалом, за даними Укренерго в ході російської ракетної атаки було пошкоджено енергетичні об'єкти у Львівській та Запорізькій областях.

"На Запоріжжі постраждали двоє енергетиків, доправлені в лікарню", - зазначили в Укренерго.

Фото: Укренерго

Крім того, ціллю російської ракетної атаки став навчальний заклад на Івано-Франківщині.

За даними ДСНС, в ніч на 22 червня РФ атакували корпуси одного із навчальних закладів Івано-Франківська.

"В результаті утворилася вирва 20 кв.м з осередком загоряння, що було ліквідовано. Один із навчальних корпусів частково зруйнований, інші зазнали ушкоджень. Також пошкоджено легковий автомобіль", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Відключення світла в Україні - наслідки ударів РФ по енергетиці

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 20 червня 2024 року російські окупанти здійснили атаку на Україну, використовуючи ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БПЛА типу "Shahed". Всього ворог застосував 9 ракет різних типів і 27 ударних БПЛА. Сили ППО збили п'ять ракет і 27 "шахедів". Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Під час масованої атаки російських окупантів ракетами і дронами на Україну в ніч на 1 червня були серйозно пошкоджені дві теплоелектростанції групи ДТЕК, сильно постраждало обладнання на електростанціях. Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Український уряд планує значно скоротити кількість споживачів з гарантованим електропостачанням, щоб більш рівномірно розподіляти енергетичні ліміти і зменшити тривалість відключень для інших споживачів. Про це сказав радник прем'єр-міністра України з енергетики Юрій Бойко.

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