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Частина чоловіків не зможе отримати бронь: Кабмін посилив вимоги до військовозобов'язаних

Руслана Заклінська
4 жовтня 2024, 23:40
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Постанова Кабінету Міністрів запроваджує нові умови бронювання працівників та автоматичного переведення їх на спеціальний військовий облік.
Частина чоловіків не зможе отримати бронь: Кабмін посилив вимоги до військовозобов'язаних
Бронювання за новими правилами - що змінилося для військовозобов'язаних / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 24 ОМБр імені короля Данила

З 2 жовтня в Україні вступили в силу нові правила бронювання військовозобов'язаних працівників. Підприємства більше не можуть бронювати осіб, які не уточнили свої дані до 16 липня 2024 року, порушили правила військового обліку або перебувають у розшуку. Це уточнення міститься у постанові Кабінету міністрів України № 1125 від 1 жовтня 2024 року.

Згідно з новими вимогами, для включення чоловіків у список кандидатів на бронювання, який формує підприємство чи державна установа, необхідно вказати такі дані: реквізити військово-облікового документа (в електронному чи паперовому вигляді), військово-облікову спеціальність та дату уточнення військово-облікових даних.

Сформований список проходить перевірку через Реєстр військовозобов’язаних для підтвердження наявності особи в ньому. У разі позитивної перевірки, переведення військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на період дії відстрочки відбувається автоматично, якщо військовозобов’язаний:

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  • перебуває на військовому обліку та має військово-обліковий документ (у паперовій або електронній формі);
  • перебуває на персональному військовому обліку у відповідному державному органі, підприємстві, установі;
  • відсутній в розшуку, інформація про що є в Реєстрі військовозобов'язаних та базі "Армор", доступній для Нацполіції.
  • уточнив дані про своє перебування на військовому обліку.
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Оновлення даних в Україні / Інфографіка: Главред

Що відомо про Кабінет Міністрів України?

Кабінет Міністрів України — Кабінет Міністрів в Україні, колегіальний, вищий орган виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України, пише Вікіпедія.

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Нагадаємо, військовозобов'язані, які оновили свої дані в застосунку "Резерв+", через Укрпошту отримають повістки для відвідування ТЦК.

Також Кабмін вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, затверджені постановою від 1 жовтня 2024 року № 1134. Згідно з новими правилами, резервісти та військовозобов’язані з адміністративних центрів повинні з’явитися протягом семи діб з моменту отримання повістки, а з інших населених пунктів – протягом десяти діб. Раніше цей термін становив не менше 14 днів.

Як повідомляв Главред, Міністерство оборони України планує впровадити новий формат повісток з QR-кодами. За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, оновлені повістки будуть запроваджені найближчим часом.

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