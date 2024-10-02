Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Українцям розсилатимуть повістки з QR-кодом: в Міноборони розповіли, що зміниться

Руслана Заклінська
2 жовтня 2024, 18:45
112
Новий формат повісток запровадть найближчим часом, розповіла Катерина Черногоренко.
Українцям розсилатимуть повістки з QR-кодом: в Міноборони розповіли, що зміниться
В Україні з’являться повістки з QR-кодом / Колаж: Главред, фото: Сили територіальоної оборони, УНІАН

Міністерство оборони України планує впровадити новий формат повісток, які міститимуть QR-код. Оновлені повістки уже тестують. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в коментарі для DOU.

За її словами, повістки запровадять найближчим часом. Черногоренко розповіла, що QR-код, розміщений на кожній повістці, дозволить миттєво перевірити її чинність через застосунок "Резерв+". У додатку з’явиться спеціальний сканер, за допомогою якого можна буде відсканувати код та дізнатися:

  • чинність повістки;
  • дату та номер документа;
  • ТЦК, який видав повістку;
  • ім’я особи, яка підписала документ;
  • призначення повістки (уточнення даних, направлення на ВЛК, бойова повістка) та інші деталі.
Українцям розсилатимуть повістки з QR-кодом: в Міноборони розповіли, що зміниться
Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Хто така Катерина Черногоренко?

Черногоренко Катерина Леонідівна - заступник Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

відео дня

Навчалася в Національному університеті "Одеська юридична академія" (рік випуску - 2008 рік) та Національному університеті "Києво-Могилянська академія" ( рік випуску - 2022 рік).

В 2022 році, з початком повномасштабної війни, працювала над підсиленням технологічної складової забезпечення Сил безпеки та оборони. В липні 2022 року ініціюювала запуск та очолила проєкт Армія Дронів.

З 2023 року – радник Віце-прем’єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністра цифрової трансформації України (на громадських засадах).

27 вересня 2023 року Кабінет Міністрів України призначив Катерину Черногоренко заступником Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, йдеться на сайті Міноборони.

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, українці, які оновили свої дані в застосунку "Резерв+", через Укрпошту отримають повістки для відвідування ТЦК. Після отримання повістки їм надається два тижні для явки до військкомату, повідомив адвокат Євген Філіпець.

Член оборонного комітету Верховної Ради України Федір Веніславський зазначив, що в Україні діє директива, яка дозволяє залучати чоловіків віком 50-60 років до Сил оборони лише за окремим мобілізаційним розпорядженням. Тке розпорядження стосуватиметься тих, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності.

Як повідомляв Главред, 1 жовтня Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації. Тепер командири військових частин мають право призивати добровольців без участі територіальних центрів комплектування (ТЦК).

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мобілізація війна в Україні повестка Міноборони України
Реклама

Головне за день

Більше
Місія НАТО з підтримки України: президент Хорватії зробив неочікувану заяву

Місія НАТО з підтримки України: президент Хорватії зробив неочікувану заяву

20:53Світ
"Все всіяне тілами": РФ захоплює територію на Донбасі з "небаченою агресією" – WP

"Все всіяне тілами": РФ захоплює територію на Донбасі з "небаченою агресією" – WP

19:53Україна
Україну "заливатиме" сильними дощами: названо дату, коли увірвуться зливи

Україну "заливатиме" сильними дощами: названо дату, коли увірвуться зливи

19:36Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
В жовтні посиплеться золото: які ТОП-3 знаки зодіаку вступають в еру багатства

В жовтні посиплеться золото: які ТОП-3 знаки зодіаку вступають в еру багатства

Гороскоп на жовтень 2024 для Дів: які сюрпризи приготував другий місяць осені

Гороскоп на жовтень 2024 для Дів: які сюрпризи приготував другий місяць осені

Чи можна зберігати фотографії померлих: відповідь здивує

Чи можна зберігати фотографії померлих: відповідь здивує

Сталось вперше: в ЗСУ заявили про рекордний розгром військ РФ - що відомо

Сталось вперше: в ЗСУ заявили про рекордний розгром військ РФ - що відомо

"Брати не всіх підряд": у ВР заявили про потребу зниження призовного віку

"Брати не всіх підряд": у ВР заявили про потребу зниження призовного віку

Останні новини

20:59

"Союзник Трампа" Помпео назвав "дурними" обмеження США в ударах ЗСУ по Росії

20:58

"Потрібна стратегія, а не просто...": Валерій Залужний озвучив запоруку миру

20:53

Місія НАТО з підтримки України: президент Хорватії зробив неочікувану заяву

20:52

"Дійшли практично до дна": зірка Кварталу 95 поскаржився на проблеми у шлюбі

20:50

Кінець безмитним покупкам: в Раді хочуть обкласти податком усі міжнародні посилки

Україні загрожує блекаут на 3-5 днів у разі відключення бодай однієї АЕС - ХарченкоУкраїні загрожує блекаут на 3-5 днів у разі відключення бодай однієї АЕС - Харченко
19:56

Ще одна жертва цинічного нападу: після атаки на Львів збільшилось число загиблих

19:53

"Все всіяне тілами": РФ захоплює територію на Донбасі з "небаченою агресією" – WP

19:36

Україну "заливатиме" сильними дощами: названо дату, коли увірвуться зливи

19:22

"Найсильніша любов і рідність": Коляденко одружився і розповів про обраницю

Реклама
19:20

Ситуація не критична: військовий прокоментував, чим обернеться втрата Вугледару

19:14

В якому порядку транспортні засоби проїдуть перехрестя: відповідь знають не всіВідео

19:12

Звільнення Буданова: Умєров дав відповідь колу депутатів

19:10

План перемоги: що потрібно УкраїніПогляд

19:06

Сни, які принесуть біди та нещастя: 3 образи, на які варто звертати увагуВідео

18:57

Фанати не змогли підібрати слів до образу Тіни Кароль: що вона одягнула

18:45

Українцям розсилатимуть повістки з QR-кодом: в Міноборони розповіли, що зміниться

18:15

"Зараз буду проходити ВЛК": зірка серіалу "Батя" на 2+2 розповів про похід в ТЦК

18:09

Вихід ЗСУ з Вугледара. Які ризики несе втрата міста, за яке боролися 2 роки

18:05

Не лише для модного вигляду: навіщо на джинсах є заклепки

18:02

Глобальний збій: кіберкорпус ГУР МО атакував російський фінсектор - ЗМІ

Реклама
17:57

РФ стягує до Кримського мосту додаткові системи ППО: до чого готується ворогФото

17:55

Чому блимає енергозберігаюча лампочка при увімкненому світлі: чим це загрожуєВідео

17:48

"Я вас бачити не бажаю": Арестович образився на українців і передумав йти у президентиВідео

17:14

У Києві різко погіршилась якість повітря: у яких районах найбільше забруднення

16:58

"Унікальний випадок": Росія може залишитись без найважливішого партнера - Швець

16:55

У Дніпрі військових змушують публічно підтримати заступника Філатова, підозрюваного у крадіжці 20 млн - волонтер

16:49

Як обрати якісний твердий сир: "Е-шка", на яку слід звернути увагуВідео

16:40

Британія має направити свої війська в Україну, але є умова - Воллес

16:20

Чого хоче досягти РФ до холодів: експерт розкрив план Путіна

16:18

"Довіра продовжує зміцнюватись": Сі Цзіньпін дав "обіцянку" Путіну

16:10

У Бердянську вибухнув автомобіль судді-зрадника Ломейка: ГУР розкрило подробиці

15:54

Від одягу до солі та віника: які речі в жодному випадку не можна давати в борг

15:50

Війська РФ готуються до штурму: в Силах оборони попередили про плани ворога

15:47

Леонтьєв, Metallica і Сєдокова: у РФ створили новий стоп-список заборонених зірок

15:42

Частину областей заливатимуть сильні дощі: де в Україні різко погіршиться погода

15:35

Тільки геній зможе знайти свічку всього за 7 секунд: складна загадка на уважність

15:20

В Україні зростуть ціни на низку продуктів: що може здорожчати найбільше

15:16

Людям це не під силу: які 6 звуків можуть чути тільки собакиВідео

15:10

Проросійського блогера-провокатора Стахіва з пʼятого разу відправили у СІЗО

14:40

Із чого насправді виготовляють жувальну гумку: люди здивовані відповіддю

Реклама
14:38

У життя прийдуть 40 бід: що категорично не можна робити 3 жовтня

14:37

Курська операція не остання: генерал прогнозує нові прориви ЗСУ на територію РФ

14:05

Зменшиться в рази: якою буде чисельність населення України в 2051 році - прогноз

14:03

Зруйнована низка критичних об'єктів: РФ масовано вдарила по Сумщині "Шахедами"Фото

13:43

У Кремлі відреагували на чутки про готовність Шольца зателефонувати Путіну

13:36

Помер зірка "Міцного горішка"

13:27

Чи можна зберігати фотографії померлих: відповідь здивує

13:25

Багато хто рахував неправильно: яка ідеальна вага жінки, таблиця

13:03

Беремо звичайний фарш і готуємо шедевр: оригінальні котлети з сюрпризом - рецептВідео

12:53

Офіційно: Сили оборони України вийшли з Вугледара - ОСУВ "Хортиця"

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
В операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогнозСША обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській області
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти