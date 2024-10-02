Українцям розсилатимуть повістки з QR-кодом: в Міноборони розповіли, що зміниться

Новий формат повісток запровадть найближчим часом, розповіла Катерина Черногоренко.

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В Україні з’являться повістки з QR-кодом / Колаж: Главред, фото: Сили територіальоної оборони, УНІАН

Міністерство оборони України планує впровадити новий формат повісток, які міститимуть QR-код. Оновлені повістки уже тестують. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в коментарі для DOU.

За її словами, повістки запровадять найближчим часом. Черногоренко розповіла, що QR-код, розміщений на кожній повістці, дозволить миттєво перевірити її чинність через застосунок "Резерв+". У додатку з’явиться спеціальний сканер, за допомогою якого можна буде відсканувати код та дізнатися:

чинність повістки;

дату та номер документа;

ТЦК, який видав повістку;

ім’я особи, яка підписала документ;

призначення повістки (уточнення даних, направлення на ВЛК, бойова повістка) та інші деталі.

Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Хто така Катерина Черногоренко? Черногоренко Катерина Леонідівна - заступник Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. відео дня Навчалася в Національному університеті "Одеська юридична академія" (рік випуску - 2008 рік) та Національному університеті "Києво-Могилянська академія" ( рік випуску - 2022 рік). В 2022 році, з початком повномасштабної війни, працювала над підсиленням технологічної складової забезпечення Сил безпеки та оборони. В липні 2022 року ініціюювала запуск та очолила проєкт Армія Дронів. З 2023 року – радник Віце-прем’єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністра цифрової трансформації України (на громадських засадах). 27 вересня 2023 року Кабінет Міністрів України призначив Катерину Черногоренко заступником Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, йдеться на сайті Міноборони.

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, українці, які оновили свої дані в застосунку "Резерв+", через Укрпошту отримають повістки для відвідування ТЦК. Після отримання повістки їм надається два тижні для явки до військкомату, повідомив адвокат Євген Філіпець.

Член оборонного комітету Верховної Ради України Федір Веніславський зазначив, що в Україні діє директива, яка дозволяє залучати чоловіків віком 50-60 років до Сил оборони лише за окремим мобілізаційним розпорядженням. Тке розпорядження стосуватиметься тих, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності.

Як повідомляв Главред, 1 жовтня Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації. Тепер командири військових частин мають право призивати добровольців без участі територіальних центрів комплектування (ТЦК).

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