Економічному бронюванню бути: народний депутат підтвердив рішення уряду

Зараз розглядають декілька моделей економічного бронювання.

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В уряді схвалили економічне бронювання / колаж: Главред, фото: Верховна Рада, ua.depositphotos.com

Сьогодні стало відомо, що модель економічного бронювання від мобілізації вирішили запровадити в уряді України. Як повідомив член комітет Ярослав Железняк в Telegram, остаточне рішення буде ухвалено в парламенті, і для цього потрібно схвалення "політичного керівництва".

Хто такий Ярослав Железняк Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.

Депутат розкрив деталі, що під час засідання фінансового комітету Верховної Ради заступник міністра економіки Віталій Кіндратів сказав, що для запровадження економічного бронювання потрібна місячна звітність за податком на доходи фізичних осіб (ПДФО) замість діючої квартальної.

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"Сказав що точно будуть впроваджувати модель економічного бронювання. Рішення прийнято. Зараз розглядають декілька моделей (три). Чекають "рішення політичного керівництва", - передав Железняк слова заступника міністра економіки.

За словами Железняка, планується перехід від критичності підприємства до критичності працівника.

"Начебто на рік, але з щомісячним підтвердженням зарплати", - додав він.

Мобілізація-інфографіка/ фото: Главред

Мобілізація в Україні - що відомо

Сьогодні також в Раді виступили за зниження мобілізаційного віку. Секретар Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко вважає, що мобілізаційний вік в Україні варто знизити до 20 років. Як аргумент він використав той факт, що в армії бракує молодих кадрів.

А от глава Міністерства оборони Рустем Умеров відзвітував, що мобілізація за рік збільшилася втричі. Вже наступним кроком стане реформа територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП).

Своєю чергою народний депутат Юрій Камельчук розповів про реформування мобілізації. На думку представника Верховної Ради, ТЦК мають або реформуватись, або зникнути.

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