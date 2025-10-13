Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

З олією можуть бути проблеми: на Україну чекає найгірший урожай соняшнику за 10 років

Анна Ярославська
13 жовтня 2025, 10:18
420
Згідно з прогнозом, збір соняшнику становитиме близько 11,4 млн тонн, що менше попередніх оцінок.
Соняшник, олія
У 2025 році Україна збере мінімум соняшнику за 10 років / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Коротко:

  • На сьогодні зібрано 59% площ (3,02 млн га) - 5,54 млн тонн насіння
  • Середня врожайність - 1,83 т/га, що значно нижче за норму
  • Експерти пов'язують падіння врожайності з аномальними погодними умовами

У 2025 році очікується найнижчий урожай соняшнику за останні десять років.

Як повідомляє компанія ASAP Agri, цьогорічний урожай соняшнику, за прогнозами експертів, очікується на рівні 11,4 млн т проти 12 млн т у попередній оцінці.

відео дня

Згідно з останніми офіційними даними, аграрії зібрали 59% площ, або близько 3,02 млн га, намолотивши 5,54 млн т насіння соняшнику. Середня врожайність становить 1,83 т/га, що значно нижче можливих характеристик.

Як розповіла CEO ASAP Agri Христина Серебрякова, основні виробничі регіони - Дніпропетровська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська та Харківська області сильно постраждали від тривалої літньої посухи.

"Урожайність там коливається в межах 0,5-1,6 т/га. У центральних і північних областях - Вінницькій, Полтавській, Черкаській та Чернігівській - показники вищі, проте дощі наприкінці вересня і в жовтні можуть спричинити затримки зі збиранням і часткові втрати врожаю", - зазначила вона.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Ціни в Україні - останні новини

Як писав Главред, світові ціни на какао обвалилися до мінімуму за останні 20 місяців. Попри різке зниження вартості сировини, роздрібні ціни на шоколад залишаються високими.

Цього року українські груші можуть стати дефіцитним фруктом. Через весняні морози фермери Вінницької області зібрали значно менше врожаю і очікують зростання цін.

В Україні суттєво зросли ціни на тепличні помідори. Зараз їх реалізують у межах 50-60 грн за кілограм, що в середньому на 51% дорожче.

Інші новини за темою:

Про джерело: ASAP Agri

ASAP Agri (або ASAP: Analytical Solutions for Agricultural Problems LTD) - українське аналітичне агентство, що спеціалізується на аграрній тематиці.

Виникло як аналітичний підрозділ компанії Atria Brokers 2016 року. У 2024 році відбулося відділення аналітичного відділу Atria Brokers. Він став самостійною фірмою під брендом ASAP Agri.

Генеральний директор - Христина Серебрякова.

Компанія займається аналізом ринку зернових та олійних культур, аналітикою цін, експортних можливостей, логістичних вузьких місць, прогнозом врожаїв.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

олія новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Великий день і новий початок": Трамп оголосив про завершення війни в Газі

"Великий день і новий початок": Трамп оголосив про завершення війни в Газі

12:03Світ
Медведєв впав в істерику через Томагавки для України і "накинувся" на Трампа

Медведєв впав в істерику через Томагавки для України і "накинувся" на Трампа

11:51Війна
Нічний "хлопок" у Криму: дрони СБУ та ССО вразили важливі цілі - усі деталі

Нічний "хлопок" у Криму: дрони СБУ та ССО вразили важливі цілі - усі деталі

11:26Україна
Реклама

Популярне

Більше
Українців почали штрафувати за будинки в селі – можна "влетіти" на мільйон

Українців почали штрафувати за будинки в селі – можна "влетіти" на мільйон

"Голосно пішов": Суханов заговорив про своє раптове звільнення

"Голосно пішов": Суханов заговорив про своє раптове звільнення

Китайський гороскоп на сьогодні 13 жовтня: Тиграм - образа, Кроликам - зміни

Китайський гороскоп на сьогодні 13 жовтня: Тиграм - образа, Кроликам - зміни

Ольга Сумська втратила бізнес - що сталося

Ольга Сумська втратила бізнес - що сталося

ЗСУ розкололи ворожу оборону: Генштаб оприлюднив деталі успішної операції

ЗСУ розкололи ворожу оборону: Генштаб оприлюднив деталі успішної операції

Останні новини

12:03

"Великий день і новий початок": Трамп оголосив про завершення війни в Газі

11:54

"Новий роман": відомий режисер розсекретив стосунки з Наталкою Денисенко

11:51

Медведєв впав в істерику через Томагавки для України і "накинувся" на Трампа

11:38

"Буде інше обличчя" Світлана Білоножко розкрила, на що іде заради молодості

11:26

Нічний "хлопок" у Криму: дрони СБУ та ССО вразили важливі цілі - усі деталі

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

10:58

Коли закінчиться війна і що буде з демобілізацією: військовий зробив прогноз

10:56

ISW про провокації РФ в Естонії: Кремль запустив "Фазу нуль" підготовки до війни з НАТО

10:37

Китайський гороскоп на завтра 14 жовтня: Кроликам - роздратування, Коням - конфлікти

10:20

Тарас Цимбалюк вирішив кардинально змінитись - як зараз виглядає "Холостяк"

Реклама
10:18

З олією можуть бути проблеми: на Україну чекає найгірший урожай соняшнику за 10 років

09:57

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 13 жовтня (оновлюється)

09:54

Німеччина за Меркель хотіла навчати армію РФ у центрах із лазерною зброєю - ЗМІ

09:45

В Україні запроваджують аварійні відключення: де сьогодні не буде світла

09:43

Удари України по енергетиці РФ: Жданов розкрив позицію Трампа

09:43

Відключення світла в Україні - графіки на 13 жовтня (оновлюється)

09:31

У РФ "взялися" за дітей Алли Пугачової - що сталося

09:29

Чому Путін раптом згадав зустріч на Алясці?Погляд

09:24

Найвідданіші та незабутні: найкращі супутниці серед знаків зодіаку

09:10

"Вона сказала "так": відомий український шоумен здивував весіллям

08:45

ЗСУ відкинули росіян на Донбасі: є успіхи біля чотирьох населених пунктів

Реклама
08:36

У РФ почалися проблеми з набором у війська, у Путіна залишилося два варіанти - ISW

08:23

Карта Deep State онлайн за 13 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:35

Заграву видно за десятки кілометрів: у Феодосії горить нафтобаза після атаки дронів

07:01

"Росії це не потрібно": Трамп пригрозив Путіну передати Україні ракети TomahawkВідео

06:20

Чи готова Україна до максимального повітряного терору цієї зими?Погляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках з художницею за 19 секунд

05:00

Як змусити зимові шини "жити довше": проста хитрість від досвідченого механіка

04:36

За кілька кроків до: принц Гаррі стикнувся з небезпекою для життя

03:33

Гороскоп на завтра 14 жовтня: Овнам - підлість, Терезам - грандіозні зміни

02:31

Один симптом - сигнал великої тривоги: коли негайно потрібно йти до лікаря

01:30

Поцілунки під місяцем: Соломія Вітвіцька похвалилася романтикою з коханим

00:50

Татусева колискова: щаслива Нікітюк показала сина на руках у нареченого-військового

00:12

ЗСУ розкололи ворожу оборону: Генштаб оприлюднив деталі успішної операції

12 жовтня, неділя
23:56

Фінал Національного відбору на Дитяче Євробачення-2025: названо ім'я переможцяВідео

22:46

Зеленський зробив гучну заяву про Tomahawk і завершення війни в УкраїніВідео

22:16

Ольга Сумська втратила бізнес - що сталося

22:08

Окупанти атакують Харків: у місті пролунала серія гучних вибухів вибухів

22:02

Гривня готує сенсацію: хто з видатних українців з’явиться на купюрі 5000 грн

21:57

Яка різниця між білими та синіми знаками міст - колір повністю змінює правилаВідео

21:53

Ребров відповів на питання про Грецію та заінтригував несподіваною заявою

Реклама
21:16

"Нарєчіє" і "штучна мова": як відповідати на російські міфи про українську мову

21:05

Трамп назвав "український імпічмент" великим обманом і вимагає розслідування

21:02

"За це доведеться заплатити": Макрон зробив жорстке попередження Росії

20:40

Росія готує новий удар по Україні та ЄвропіПогляд

20:17

Чому 13 жовтня не можна кликати в дім гостей: суворі прикмети, які не можна порушувати

20:13

ЗСУ відвоювали понад 3 км землі: Зеленський розкрив нові деталі контрнаступу

19:26

Вдарить 3-градусний мороз та піде сніг: у яких областях буде штормова погода

19:03

Паливна криза в РФ розганяється: BBC розкрили, хто залишиться з "порожнім баком"

18:54

Слова "будоражити" не існує - названо красиві українські відповідникиВідео

18:48

Чи можуть забрати майно за несплату комуналки: чим ризикують боржники

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти