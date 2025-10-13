З олією можуть бути проблеми: на Україну чекає найгірший урожай соняшнику за 10 років

Згідно з прогнозом, збір соняшнику становитиме близько 11,4 млн тонн, що менше попередніх оцінок.

https://glavred.net/economics/s-maslom-mogut-byt-problemy-ukrainu-zhdet-hudshiy-urozhay-podsolnechnika-za-10-let-10705997.html Посилання скопійоване

У 2025 році Україна збере мінімум соняшнику за 10 років / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Коротко:

На сьогодні зібрано 59% площ (3,02 млн га) - 5,54 млн тонн насіння

Середня врожайність - 1,83 т/га, що значно нижче за норму

Експерти пов'язують падіння врожайності з аномальними погодними умовами

У 2025 році очікується найнижчий урожай соняшнику за останні десять років.

Як повідомляє компанія ASAP Agri, цьогорічний урожай соняшнику, за прогнозами експертів, очікується на рівні 11,4 млн т проти 12 млн т у попередній оцінці.

відео дня

Згідно з останніми офіційними даними, аграрії зібрали 59% площ, або близько 3,02 млн га, намолотивши 5,54 млн т насіння соняшнику. Середня врожайність становить 1,83 т/га, що значно нижче можливих характеристик.

Як розповіла CEO ASAP Agri Христина Серебрякова, основні виробничі регіони - Дніпропетровська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська та Харківська області сильно постраждали від тривалої літньої посухи.

"Урожайність там коливається в межах 0,5-1,6 т/га. У центральних і північних областях - Вінницькій, Полтавській, Черкаській та Чернігівській - показники вищі, проте дощі наприкінці вересня і в жовтні можуть спричинити затримки зі збиранням і часткові втрати врожаю", - зазначила вона.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Ціни в Україні - останні новини

Як писав Главред, світові ціни на какао обвалилися до мінімуму за останні 20 місяців. Попри різке зниження вартості сировини, роздрібні ціни на шоколад залишаються високими.

Цього року українські груші можуть стати дефіцитним фруктом. Через весняні морози фермери Вінницької області зібрали значно менше врожаю і очікують зростання цін.

В Україні суттєво зросли ціни на тепличні помідори. Зараз їх реалізують у межах 50-60 грн за кілограм, що в середньому на 51% дорожче.

Інші новини за темою:

Про джерело: ASAP Agri ASAP Agri (або ASAP: Analytical Solutions for Agricultural Problems LTD) - українське аналітичне агентство, що спеціалізується на аграрній тематиці. Виникло як аналітичний підрозділ компанії Atria Brokers 2016 року. У 2024 році відбулося відділення аналітичного відділу Atria Brokers. Він став самостійною фірмою під брендом ASAP Agri. Генеральний директор - Христина Серебрякова. Компанія займається аналізом ринку зернових та олійних культур, аналітикою цін, експортних можливостей, логістичних вузьких місць, прогнозом врожаїв.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред