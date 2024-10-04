В Україні скоротили термін явки до ТЦК за повісткою: скільки днів виділятимуть

Раніше день явки визначався не раніше 14 дня від дня надсилання повістки.

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Терміни явки до ТЦК / колаж: Главред, фото: УНІАН

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Термін явки до ТЦК скоротили. Про це йдеться у постанові від 1 жовтня 2024 р. № 1134.

Варто зауважити, що раніше діяла норма, за якою день явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначався не раніше 14 дня від дня надсилання повістки.

Однак, зараз Кабмін встановив, що прибути до ТЦК за повісткою потрібно з населеного пункту, що є адміністративним центром області, протягом семи діб, а з інших населених пунктів - протягом десяти діб.

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Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Що відомо про Кабінет Міністрів України? Кабінет Міністрів України — Кабінет Міністрів в Україні, колегіальний, вищий орган виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України, пише Вікіпедія.

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, секретар Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко вважає, що мобілізаційний вік в Україні варто знизити до 20 років, оскільки в армії бракує молодих кадрів.

Нардеп від "Слуги Народу" Федір Веніславський повідомляв, що в Україні діє директива, яка дозволяє долучати до Сил оборони чоловіків 50-60 років винятково за окремим мобілізаційним розпорядженням.

Крім того, відстрочка від мобілізації, яка надається військовозобовʼязаним максимум на 90 днів, тепер діятиме до 9 листопада. Це пов'язано з тим, що до 9 листопада набуває чинності новий указ Зеленського про продовження строку мобілізації.

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