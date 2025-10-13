Рус
"Великий день і новий початок": Трамп оголосив про завершення війни в Газі

Анна Ярославська
13 жовтня 2025, 12:03
Уперше з 2014 року ХАМАС більше не утримує живих заручників.
Трамп, Нетаньяху
Трамп сьогодні перебуває з візитом в Ізраїлі / Колаж: Главред, фото: timesofisrael.com, x.com/netanyahu

Коротко:

  • Трамп оголосив, що "війна в Газі закінчилася"
  • ХАМАС звільнив 20 заручників, їх доправили до Ізраїлю для огляду і зустрічі з сім'ями
  • Уперше з 2014 року ХАМАС більше не утримує живих заручників

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Газі закінчилася. Про це він сказав, виступаючи перед журналістами в ізраїльському Кнесеті, де він перебуває з візитом у понеділок, 13 жовтня.

На запитання про те, що станеться з ХАМАС, якщо організація не виконає умови припинення вогню, президент США відповів: "Вони виконають".

"Це великий день. Це абсолютно новий початок, і я думаю, подібної події ще не було. Радість на вулицях просто неймовірна. Це був просто чудовий день", - цитує Трампа The Times of Israel.

Трамп також зробив запис у гостьовій книзі Кнесету: "Це велика честь для мене. Прекрасний день, новий початок".

Потім президент США виступить у Кнесеті. Таким чином, він стане четвертим президентом США.

Дивіться відео - Трамп показав запис у гостьовій книзі Кнесету:

ХАМАС звільнив заручників

Тим часом із полону ХАМАС звільнено 13 заручників. Людей забрали в Хан-Юнісі на півдні Гази і доставили військовим Армії оборони Ізраїлю.

Заручників вивезуть із сектору Гази в супроводі ізраїльського спецназу на військовий об'єкт для первісного огляду і зустрічі з сім'ями.

Уранці ХАМАС звільнив групу із семи заручників, вона прибула в пункт первинного прийому на території Ізраїлю.

Перед обміном було оприлюднено список із 20 імен заручників, який збігається з ізраїльськими даними. Серед них: Бар Куперштейн, Ев'ятар Давид, Йосеф-Хаїм Охана, Сегі Кальфон, Авінатан Ор, Елкана Бохбот, Максим Херкін, Німрод Коен, Матан Зангаукер, Давид Куніо, Ейтан Хорн, Матан Ангрест, Ейтан Мор, Галі Берман, Зів Берман, Омрі Міран, Алон Охель, Гай Гільбоа-Далал, Ром Браслабскі та Аріель Коніо.

ХАМАС звільнив заручників
ХАМАС звільнив заручників / Фото: timesofisrael.com

Зазначається, що вперше з 2014 року ХАМАС більше не утримує живих заручників.

Пізніше ХАМАС має намір повернути останки 28 загиблих заручників. Представники угруповання повідомили посередникам, що не знають, де перебувають тіла деяких убитих заручників, що може затримати їхнє повернення в Ізраїль.

Війна в Газі та роль Трампа в її завершенні

Як писав Главред, 29 вересня Білий дім опублікував детальну угоду, що передбачає негайне припинення вогню, звільнення всіх заручників і створення тимчасового технократичного уряду в Секторі Газа.

Видання The New York Times оприлюднило деталі плану Трампа щодо припинення вогню в Газі. У ньому йдеться, що Газа стане дерадикалізованою зоною і буде відбудована.

Президент США Дональд Трамп також заявив, що Ізраїль отримає "повну підтримку" Вашингтона у знищенні ХАМАСу, якщо лідери цього терористичного угруповання відхилять його план завершення конфлікту в секторі Газа.

9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив про підписання першого етапу мирного плану між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС, що, за його словами, передбачає швидке звільнення всіх заручників і відведення ізраїльських військ.

Повідомлялося, що заручників буде звільнено через 72 години після того, як ізраїльський уряд схвалить угоду, тобто не пізніше понеділка, 13 вересня.

Як відомо, ситуація на Близькому Сході різко загострилася 7 жовтня 2023 року. Рух ХАМАС здійснив масштабну атаку на Ізраїль.

Бойовики завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю, вторглися на його територію і влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави, убивши приблизно 1200 осіб.

ХАМАС

Повна назва - Ісламський рух опору, передає Вікіпедія.
Це палестинський ісламістський рух, що править в Секторі Газа (з липня 2007 року). Асоційоване військове крило - бригади Ізз ад-Дін аль-Кассам.

ХАМАС визнано терористичною організацією в Ізраїлі, Канаді, США та Японії, Європейському Союзі, також він заборонений в Йорданії та Єгипті. В Австралії та Великій Британії терористичним визнають лише військове крило ХАМАС.

У Росії ХАМАС терористичною організацією не визнали, рух вважається легітимним партнером для переговорів, його лідери неодноразово відвідували Москву на запрошення президента Путіна.

