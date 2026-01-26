Рус
Ціни підскочили на 15%: в Україні швидко дорожчає базовий продукт

Анна Косик
26 січня 2026, 18:25
Популярний овоч подорожчав за короткий час. На це є кілька причин.
Як змінилися ціни на моркву в Україні

Що повідомили аналітики:

  • В Україні дорожчає морква
  • Фермери не продають моркву дешевше 6 гривень за кілограм

На внутрішньому ринку України підвищуються ціни на моркву через загальне скорочення пропозиції коренеплодів місцевих виробників. Про це повідомили аналітики EastFruit.

Українські фермери станом на сьогодні, 26 січня, готові відвантажувати моркву не дешевше 6-12 гривень за кілограм. Це в середньому на 15% дорожче, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.

"При цьому більшість власників якісної моркви продовжують стримувати продажі, розраховуючи на ще суттєвіше цінове зростання в даному сегменті", - зауважили аналітики.

Чому в Україні дорожчає морква

Подорожчання в сегменті моркви учасники ринку пояснюють помітним скороченням цієї продукції на ринку. На сьогоднішній день продаж цих коренеплодів з необладнаних сховищ практично завершено.

Також помітно знизилася пропозиція некондиційної моркви, що в свою чергу і дозволило виробникам підвищити ціни на більш якісну продукцію.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні

На які продукти в Україні очікується зниження цін - думка експерта

Главред писав, що за словами товарознавиці Лілії Бистрицької, в Україні впродовж зими спостерігається високий попит на цитрусові – мандарини, апельсини та лимони.

Станом на другу половину січня спостерігається очікуване здешевлення, бо затребуваність помірно падає. На її думку, вартість мандаринів у лютому може впасти ще на 35-50 гривень, особливо на продукцію середньої якості.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що впродовж наступних місяців гречка може подорожчати на 8-10%. Це пов’язано з очікуваним помірним зростанням вартості зернових та перевиробництвом деяких круп у світі.

Раніше стало відомо, що в Україні суттєво зросла вартість яблук. Нині вони конкурують за ціною з цитрусовими, бананами та іншими імпортними фруктами. Ця ситуація частково зумовлена ​штучним дефіцитом на ринку.

Напередодні стало відомо, що у супермаркетах переписали за декілька днів ціни на яйця у порівнянні з середньомісячними показниками за грудень 2025 року.

