Ціновий зсув неминучий: скільки коштуватимуть цитрусові наприкінці зими

Коротко:
- Ціни на мандарини до кінця зими можуть впасти
- Апельсини зберігають стабільний попит у зимовий період
- А лимони наприкінці зими навіть можуть подорожчати
В Україні впродовж зими спостерігається високий попит на цитрусові – мандарини, апельсини та лимони. Однак через сезонні фактори ціни на ці фрукти можуть негативно вразити споживачів. Про це заявила товарознавиця Лілія Бистрицька у коментарі Новини.LIVE.
За її словами, попит на мандарини завжди збільшується перед різдвяно-новорічними святами, оскільки цей продукт асоціюється в українців з Новим роком.
Вона додала, що станом на другу половину січня спостерігається очікуване здешевлення, бо затребуваність помірно падає.
На її думку, вартість мандаринів у лютому може впасти ще на 35-50 гривень, особливо на продукцію середньої якості.
"Апельсини зберігають стабільний попит у зимовий період. Тому різких цінових коливань не очікується. Ціни залишаться на поточному рівні або трохи зростуть", - підкреслила товарознавиця.
Водночас, лимони вважаються базовим імпортним фруктом, попит на який не залежить від сезону. Тому наприкінці зими він може подорожчати, але зростання цін не буде суттєвим - до 10%.
Подорожчання фруктів в Україні
Експерт аграрного ринку, координатор проєкту EastFruit Weekly Ukraine Олександр Хорєв говорив, що яблука залишаються одним з найдорожчих базових фруктів на українському ринку.
Він підкреслив, що незважаючи на достатній урожай 2025 року, істотного здешевлення продукції не відбулося, і передумов для різкого падіння цін у 2026 році також немає.
За його словами, у квітні-травні ціни на яблука можуть підрости і будуть рости до тих пір, поки не з'являться перші ягоди і фрукти нового врожаю 2026 року.
Ціни на продукти - останні новини
Як повідомляв Главред, поточного тижня на українському ринку спостерігається тенденція до зростання цін на столові буряки. Причиною є скорочення запасів коренеплодів належної якості, хоча попит на цю продукцію зростає.
Економіст Володимир Чиж заявляв, що у 2026 році яйця в Україні подорожчають ще більше. Крім того, з нагоди Великодня у квітні ціни також можуть тимчасово зрости.
Крім того, ймовірно, у 2026 році зросте вартість борошна. Це пов’язано зі зростанням цін на зерно, витратами на електроенергію та логістику.
Читайте також:
- Українцям радять запастися готівкою на випадок блекауту: яку суму слід підготувати
- В Україні раптово знизили ціни на популярне м'ясо: скільки обійдеться кілограм
- "Не пізніше місяця": ПФУ попередив українців про нове правило "дитячих" виплат
Про джерело: Новини.LIVE
Новини.LIVE – це український інформаційно-політичний портал, який прагне надавати оперативну та ексклюзивну інформацію про події в Україні та світі. Він входить до медіахолдингу "Live. Network".
До 2022 року медіахолдинг "Live. Network" належав депутату від проросійської партії "ОПЗЖ" Вадиму Столару. У 2022 році його медіаактиви, включно з "Новини.LIVE", купила підприємниця Ганна Ковальова.
Принципи роботи журналістів Новини.LIVE, як йдеться на офіційній сторінці:
- повага до читача і його право на правду
- об’єктивність та неупередженість
- повнота і всебічний аналіз інформації
- простота і доступність
- відсутність прихованої реклами
- унікальність та оперативність
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред