Ціновий зсув неминучий: скільки коштуватимуть цитрусові наприкінці зими

Марія Николишин
22 січня 2026, 11:22
Попит на деякі цитрусові в Україні помірно падає.
Ціни на цитрусові в Україні / колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Ціни на мандарини до кінця зими можуть впасти
  • Апельсини зберігають стабільний попит у зимовий період
  • А лимони наприкінці зими навіть можуть подорожчати

В Україні впродовж зими спостерігається високий попит на цитрусові – мандарини, апельсини та лимони. Однак через сезонні фактори ціни на ці фрукти можуть негативно вразити споживачів. Про це заявила товарознавиця Лілія Бистрицька у коментарі Новини.LIVE.

За її словами, попит на мандарини завжди збільшується перед різдвяно-новорічними святами, оскільки цей продукт асоціюється в українців з Новим роком.

Вона додала, що станом на другу половину січня спостерігається очікуване здешевлення, бо затребуваність помірно падає.

На її думку, вартість мандаринів у лютому може впасти ще на 35-50 гривень, особливо на продукцію середньої якості.

"Апельсини зберігають стабільний попит у зимовий період. Тому різких цінових коливань не очікується. Ціни залишаться на поточному рівні або трохи зростуть", - підкреслила товарознавиця.

Водночас, лимони вважаються базовим імпортним фруктом, попит на який не залежить від сезону. Тому наприкінці зими він може подорожчати, але зростання цін не буде суттєвим - до 10%.

Подорожчання фруктів в Україні

Експерт аграрного ринку, координатор проєкту EastFruit Weekly Ukraine Олександр Хорєв говорив, що яблука залишаються одним з найдорожчих базових фруктів на українському ринку.

Він підкреслив, що незважаючи на достатній урожай 2025 року, істотного здешевлення продукції не відбулося, і передумов для різкого падіння цін у 2026 році також немає.

За його словами, у квітні-травні ціни на яблука можуть підрости і будуть рости до тих пір, поки не з'являться перші ягоди і фрукти нового врожаю 2026 року.

Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, поточного тижня на українському ринку спостерігається тенденція до зростання цін на столові буряки. Причиною є скорочення запасів коренеплодів належної якості, хоча попит на цю продукцію зростає.

Економіст Володимир Чиж заявляв, що у 2026 році яйця в Україні подорожчають ще більше. Крім того, з нагоди Великодня у квітні ціни також можуть тимчасово зрости.

Крім того, ймовірно, у 2026 році зросте вартість борошна. Це пов’язано зі зростанням цін на зерно, витратами на електроенергію та логістику.

Про джерело: Новини.LIVE

Новини.LIVE – це український інформаційно-політичний портал, який прагне надавати оперативну та ексклюзивну інформацію про події в Україні та світі. Він входить до медіахолдингу "Live. Network".

До 2022 року медіахолдинг "Live. Network" належав депутату від проросійської партії "ОПЗЖ" Вадиму Столару. У 2022 році його медіаактиви, включно з "Новини.LIVE", купила підприємниця Ганна Ковальова.

Принципи роботи журналістів Новини.LIVE, як йдеться на офіційній сторінці:

  • повага до читача і його право на правду
  • об’єктивність та неупередженість
  • повнота і всебічний аналіз інформації
  • простота і доступність
  • відсутність прихованої реклами
  • унікальність та оперативність
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Після "Шахедів" полетіла балістика: росіяни атакували Кривий Ріг, деталі

Після "Шахедів" полетіла балістика: росіяни атакували Кривий Ріг, деталі

11:52Україна
Зеленський вже прибув до Швейцарії: коли відбудеться зустріч із Трампом

Зеленський вже прибув до Швейцарії: коли відбудеться зустріч із Трампом

11:03Україна
"Це змінить правила гри": у США заговорили про зону вільної торгівлі з Україною

"Це змінить правила гри": у США заговорили про зону вільної торгівлі з Україною

10:42Світ
© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

