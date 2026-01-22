Ціновий зсув неминучий: скільки коштуватимуть цитрусові наприкінці зими

Попит на деякі цитрусові в Україні помірно падає.

Ціни на мандарини до кінця зими можуть впасти

Апельсини зберігають стабільний попит у зимовий період

А лимони наприкінці зими навіть можуть подорожчати

В Україні впродовж зими спостерігається високий попит на цитрусові – мандарини, апельсини та лимони. Однак через сезонні фактори ціни на ці фрукти можуть негативно вразити споживачів. Про це заявила товарознавиця Лілія Бистрицька у коментарі Новини.LIVE.

За її словами, попит на мандарини завжди збільшується перед різдвяно-новорічними святами, оскільки цей продукт асоціюється в українців з Новим роком.

Вона додала, що станом на другу половину січня спостерігається очікуване здешевлення, бо затребуваність помірно падає.

На її думку, вартість мандаринів у лютому може впасти ще на 35-50 гривень, особливо на продукцію середньої якості.

"Апельсини зберігають стабільний попит у зимовий період. Тому різких цінових коливань не очікується. Ціни залишаться на поточному рівні або трохи зростуть", - підкреслила товарознавиця.

Водночас, лимони вважаються базовим імпортним фруктом, попит на який не залежить від сезону. Тому наприкінці зими він може подорожчати, але зростання цін не буде суттєвим - до 10%.

Подорожчання фруктів в Україні

Експерт аграрного ринку, координатор проєкту EastFruit Weekly Ukraine Олександр Хорєв говорив, що яблука залишаються одним з найдорожчих базових фруктів на українському ринку.

Він підкреслив, що незважаючи на достатній урожай 2025 року, істотного здешевлення продукції не відбулося, і передумов для різкого падіння цін у 2026 році також немає.

За його словами, у квітні-травні ціни на яблука можуть підрости і будуть рости до тих пір, поки не з'являться перші ягоди і фрукти нового врожаю 2026 року.

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, поточного тижня на українському ринку спостерігається тенденція до зростання цін на столові буряки. Причиною є скорочення запасів коренеплодів належної якості, хоча попит на цю продукцію зростає.

Економіст Володимир Чиж заявляв, що у 2026 році яйця в Україні подорожчають ще більше. Крім того, з нагоди Великодня у квітні ціни також можуть тимчасово зрости.

Крім того, ймовірно, у 2026 році зросте вартість борошна. Це пов’язано зі зростанням цін на зерно, витратами на електроенергію та логістику.

