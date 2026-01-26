Вдарить по бюджету українців: улюблена крупа скоро помітно додасть у ціні

Економіст додав, що хороший врожай може зупинити зростання цін.

Ціни на гречку в Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Одним із бюджетних популярних продуктів в Україні залишається гречана крупа. Хоча ціни на неї змінюється доволі повільно, подорожчання неминуче. Про це заявив економіст Володимир Чиж у коментарі Новини.LIVE.

За його словами, впродовж наступних місяців гречка може подорожчати на 8-10%.

Він також додав, що не варто знецінювати потенційний вплив хорошого врожаю.

"Це пов’язано з очікуваним помірним зростанням вартості зернових та перевиробництвом деяких круп у світі, що зменшує тиск на ціну гречки. Водночас сезонні коливання можуть відкоригувати цифру в обидва боки", - каже економіст.

Він нагадав, що існують фактори, які впливають на зростання споживчих цін в Україні. Зокрема, серед внутрішніх — висока собівартість виробництва, шалені енергетичні витрати і логістика. До зовнішніх чинників відносяться світові коливання цін на сировину та продовольство.

Подорожчання круп в Україні

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук говорив, що зараз відбувається подорожчання гречки, але воно незначне.

"А з рештою круп усе поки що має бути стабільно, і зростання цін я б не прогнозував", - додав він.

Як повідомляв Главред, в Україні суттєво зросла вартість яблук. Нині вони конкурують за ціною з цитрусовими, бананами та іншими імпортними фруктами.

Експерт говорив, що в Україні у 2026 році збережеться тенденція до подорожчання продуктів харчування. Протягом січня-лютого яйця подорожчають на 10%, а крупи найближчим часом на 5%.

Крім того, на українському ринку спостерігається тенденція до зростання цін на столові буряки. Причиною є скорочення запасів коренеплодів належної якості, хоча попит на цю продукцію зростає.

Про персону: Денис Марчук Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

