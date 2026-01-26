Вдарить по бюджету українців: улюблена крупа скоро помітно додасть у ціні

Коротко:
- Ціни на гречку в Україні підуть вгору
- Крупа може подорожчати на 8-10%
- Сезонні коливання можуть відкоригувати цифру в обидва боки
Одним із бюджетних популярних продуктів в Україні залишається гречана крупа. Хоча ціни на неї змінюється доволі повільно, подорожчання неминуче. Про це заявив економіст Володимир Чиж у коментарі Новини.LIVE.
За його словами, впродовж наступних місяців гречка може подорожчати на 8-10%.
Він також додав, що не варто знецінювати потенційний вплив хорошого врожаю.
"Це пов’язано з очікуваним помірним зростанням вартості зернових та перевиробництвом деяких круп у світі, що зменшує тиск на ціну гречки. Водночас сезонні коливання можуть відкоригувати цифру в обидва боки", - каже економіст.
Він нагадав, що існують фактори, які впливають на зростання споживчих цін в Україні. Зокрема, серед внутрішніх — висока собівартість виробництва, шалені енергетичні витрати і логістика. До зовнішніх чинників відносяться світові коливання цін на сировину та продовольство.
Подорожчання круп в Україні
Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук говорив, що зараз відбувається подорожчання гречки, але воно незначне.
"А з рештою круп усе поки що має бути стабільно, і зростання цін я б не прогнозував", - додав він.
