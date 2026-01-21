Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Блекаути б’ють по кишені: українців попередили, як може змінитися ціна в чеку

Руслан Іваненко
21 січня 2026, 20:03
94
Підприємці шукають альтернативні джерела живлення, щоб мінімізувати простій і збільшити ефективність виробництва.
Свет, отключение
Лише невелика частина компаній залишилася без збитків / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Коротко:

  • 61% бізнесу відчули здорожчання продукції через блекаути
  • 50% компаній зазнали падіння обсягів виробництва
  • Лише кожен п’ятий бізнес не постраждав від відключень

Відключення електроенергії через обстріли російських окупантів суттєво вплинули на українських підприємців, призвівши до зростання собівартості продукції. Такі дані наводить Європейська Бізнес Асоціація (EBA).

За результатами опитування, 61% представників бізнесу зазначили здорожчання виробництва своєї продукції. Інші наслідки відключень включають зміни графіків роботи (58%), падіння обсягів виробництва (50%) та вимушені простої (48%).

відео дня

Адаптація підприємств до перебоїв з електропостачанням

Більшість компаній оцінюють зростання вартості продукції на рівні 10–30%, тоді як лише окремим вдалося утримати додаткові витрати в межах 2–5%. При цьому тривалий брак електроенергії не вплинув на роботу тільки кожного п’ятого бізнесу.

Водночас більшість компаній адаптувалися завдяки автономним джерелам енергії. Лише у менш ніж 10% респондентів перебої з електропостачанням призвели до зриву контрактів. Власними альтернативними джерелами енергії або генерацією забезпечені 90% опитаних бізнесів, а повну енергонезалежність підтвердили 23% компаній.

Для стабільної роботи підприємці хотіли б бачити від держави компенсації витрат на резервні джерела живлення, доступне кредитування та чіткі графіки відключень.

Блекаути б’ють по кишені: українців попередили, як може змінитися ціна в чеку
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Яка мета російських ударів по Києву – думка експерта

Енергетична інфраструктура Києва перебуває під постійною загрозою через цілеспрямовані атаки російських військ на ключові об’єкти, зокрема ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. На думку директора аналітично-дослідницького центру "Інститут міста" Олександра Сергієнка, у таких умовах неможливо гарантувати безперебійну роботу енергосистеми столиці.

"Масштаби потенційних пошкоджень важко передбачити заздалегідь, а енергосистема змушена працювати в режимі постійної адаптації до загроз", — зазначає Сергієнко. Він підкреслює, що ключовим елементом захисту енергетичних об’єктів залишається ефективна робота сил протиповітряної оборони.

За словами експерта, будь-які прогнози щодо наслідків майбутніх атак слід вважати умовними, оскільки ситуація постійно змінюється, і система працює в режимі підвищеної готовності до надзвичайних ситуацій.

Відключення світла в Україні - останні новини по темі

Як раніше повідомляв Главред, в чевер, 22 січня, у всіх регіонах України діятимуть погодинні графіки відключень електроенергії та обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомила НЕК "Укренерго".

Крім того, у будинках на Лівобережжі Києва, які залишилися без електропостачання через російську атаку, світло можуть відновити до кінця тижня. На відновлення опалення в окремих будинках може знадобитися кілька тижнів.

Нагадаємо, що російські окупанти атакували об'єкти енергетики України. В результаті цього в багатьох регіонах склалася дуже складна ситуація. Найбільше страждають люди в Київській, Харківській, Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській областях і Києві.

Читайте також:

Про персону: Олександр Сергієнко

Сергієнко Олександр Іванович - (нар. 19 жовтня 1947р. с. Роздольне, Росія)— український політик. Колишній 1-й заступник голови Трудової партії України (з 05.2000); співголова Народно-патріотичного об'єднання "За Україну" (з 07.2001), пише Вікіпедія.

Навчався у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", на факультеті радіоелектроніки (1966—1973), за спеціальністю інженер електронної техніки; доктор філософії з питань права.

Кандидат фізико-математичних наук, юрист, директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ціни на продукти новини України відключення світла
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Києві світло вимикатимуть по-новому: в Міненерго розповіли, що зміниться

У Києві світло вимикатимуть по-новому: в Міненерго розповіли, що зміниться

22:07Енергетика
Чи повернеться Київ до графіків відключень світла: в ДТЕК відповіли

Чи повернеться Київ до графіків відключень світла: в ДТЕК відповіли

20:13Енергетика
Трамп видав неоднозначну заяву про Зеленського та Путіна - що сказав

Трамп видав неоднозначну заяву про Зеленського та Путіна - що сказав

19:32Війна
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра, 22 січня: Бикам - стрес, Кроликів наздожене минуле

Китайський гороскоп на завтра, 22 січня: Бикам - стрес, Кроликів наздожене минуле

Карта Deep State онлайн за 21 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 21 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Майже весь день без світла: свіжі графіки для Дніпра та області на 21 січня

Майже весь день без світла: свіжі графіки для Дніпра та області на 21 січня

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 21 січня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 21 січня (оновлюється)

Світла не буде до семи годин: графіки відключень на Львівщині на 21 січня

Світла не буде до семи годин: графіки відключень на Львівщині на 21 січня

Останні новини

22:07

У Києві світло вимикатимуть по-новому: в Міненерго розповіли, що зміниться

21:32

Тривалість відключень змінюється: нові графіки для Дніпра та області на 22 січняФото

21:28

Майже весь день без світла: графіки відключень для Полтавщини на 22 січня

21:10

Відключення світла в Черкаській області 22 січня - коли не буде електроенергії

20:54

Як зробити ідеальну каву: експерти назвали точну пропорцію для однієї чашкиВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

20:50

Графіки змінились: як будуть відключати світло в Запорізькій області 22 січня

20:32

Бачили всі, але знають одиниці: чому на деревах з’являються дивні зелені куліВідео

20:13

Чи повернеться Київ до графіків відключень світла: в ДТЕК відповіли

20:03

Блекаути б’ють по кишені: українців попередили, як може змінитися ціна в чеку

Реклама
19:57

Водний гігант, що протікає через 11 країн: яка річка є найдовшою у світі

19:46

Ситуація в економіці критична: ЗМІ дізналися, що РФ у пошуках грошей на війну

19:43

Зірка "Маски-Шоу" показав рідкісне фото з колегами

19:37

Головоломка для людей з гострим зором: знайдіть кролика серед котів за 11 секунд

19:36

Ринок праці, що тримає країну: як український і данський бізнес разом вибудовують рішення для ветеранів та колективів актуально

19:32

Трамп видав неоднозначну заяву про Зеленського та Путіна - що сказав

19:16

Золота малина: названо фільми-претенденти на "анти Оскар"

19:10

Президент США рішуче божеволієПогляд

18:58

Брак потужності після атак залишився: як вимикатимуть світло у четвер, 22 січня

18:58

Що насправді станеться, якщо залишити зарядний пристрій підключеним до розетки

18:51

Ворог опинився у пастці, але фронт буде рухатися: військовий вийшов з заявою

Реклама
18:38

Джей Ді Венс вчетверте стане батьком - деталі

18:30

Майже 20-градусний мороз: які регіони накриє нова хвиля похолодання

18:25

За лічені хвилини: хитрий спосіб очистити каструлю від нагару всерединіВідео

18:23

Підручники приховували - дивні пристрасті Гоголя, Лесі Українки та Степана БандериВідео

18:22

Костюк здивував рішенням: Динамо визначило головного форварда на весну

18:06

"Нас не зупинити": Трамп зізнався, як без військової сили отримає ГренландіюВідео

18:02

Не тільки смачно, а й корисно: які чаї варто пити щоденно

17:57

Принц Гаррі, який ридав, заявив, що життя Маркл перетворилося на "нещастя"

17:48

Зеленський зустрінеться з Трампом у Давосі: ЗМІ дізналися коли і навіщо

17:22

Чи можна їсти гранат із кісточками: відповідь, яка здивує багатьохВідео

17:20

"Розслаблятись не можна": Григорій Козловський закликав бізнес до активної допомоги ЗСУ актуально

17:13

Шлюб голлівудської українки Міли Куніс з Ештоном Кутчером тріщить по швах - ЗМІ

17:05

"Не пізніше місяця": ПФУ попередив українців про нове правило "дитячих" виплат

17:01

Долар та євро синхронно подешевшали після злету: курс валют на 22 січня

16:58

Олена Тополя відповіла на чутки про зради в шлюбі: "До всіх дійдемо"Відео

16:41

Трамп виступив на форумі в Давосі та зробив заяву про Україну і Путіна - що сказав

16:30

Майже всі припускаються трьох помилок: як прискорити зарядку телефону

16:27

Мороз почне поволі спадати: на Тернопільщину суне потепління

16:21

Серйозний удар по логістиці ворога: партизани влаштували потужну диверсію в РФ

16:12

Алла Пугачова готує грандіозне повернення — деталі

Реклама
16:06

"З'їдять": дружина Решетника розповіла, що лякає її більше, ніж відсутність світла

15:57

У Житомирі з'являться незвичні тролейбуси: чим вони унікальні (фото)

15:56

Тільки в одному місті 4000 будинків без тепла: Зеленський - про складну ситуацію в енергетиці

15:54

Майже 70 років жило із "неправильною" назвою - що це за місто України

15:44

Вікторія Бекхем відвернулася від сина і заплаканої невістки: в мережі з'явилося відеоВідео

15:41

Ексглава "Укренерго" загинув прямо на підстанції - ЗМІ назвали причину смерті

15:40

Щоб уникнути штрафу: водіїв закликали перевірити омивач в авто

15:28

"Стриманий оптимізм": Буданов зробив нову заяву про терміни закінчення війни

15:17

FaceID та відбиток пальця у 2025: наскільки надійний ваш біометричний захист насправді? новини компанії

15:08

"Нас тут бомблять": Притула подзвонив Молочному після початку вторгнення РФ

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Регіони
Новини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини Харкова
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти