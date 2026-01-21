Блекаути б’ють по кишені: українців попередили, як може змінитися ціна в чеку

Підприємці шукають альтернативні джерела живлення, щоб мінімізувати простій і збільшити ефективність виробництва.

https://glavred.net/economics/blekauty-byut-po-karmanu-ukraincev-predupredili-kak-mozhet-izmenitsya-cena-v-cheke-10734341.html Посилання скопійоване

Лише невелика частина компаній залишилася без збитків / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Коротко:

61% бізнесу відчули здорожчання продукції через блекаути

50% компаній зазнали падіння обсягів виробництва

Лише кожен п’ятий бізнес не постраждав від відключень

Відключення електроенергії через обстріли російських окупантів суттєво вплинули на українських підприємців, призвівши до зростання собівартості продукції. Такі дані наводить Європейська Бізнес Асоціація (EBA).

За результатами опитування, 61% представників бізнесу зазначили здорожчання виробництва своєї продукції. Інші наслідки відключень включають зміни графіків роботи (58%), падіння обсягів виробництва (50%) та вимушені простої (48%).

відео дня

Адаптація підприємств до перебоїв з електропостачанням

Більшість компаній оцінюють зростання вартості продукції на рівні 10–30%, тоді як лише окремим вдалося утримати додаткові витрати в межах 2–5%. При цьому тривалий брак електроенергії не вплинув на роботу тільки кожного п’ятого бізнесу.

Водночас більшість компаній адаптувалися завдяки автономним джерелам енергії. Лише у менш ніж 10% респондентів перебої з електропостачанням призвели до зриву контрактів. Власними альтернативними джерелами енергії або генерацією забезпечені 90% опитаних бізнесів, а повну енергонезалежність підтвердили 23% компаній.

Для стабільної роботи підприємці хотіли б бачити від держави компенсації витрат на резервні джерела живлення, доступне кредитування та чіткі графіки відключень.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Яка мета російських ударів по Києву – думка експерта

Енергетична інфраструктура Києва перебуває під постійною загрозою через цілеспрямовані атаки російських військ на ключові об’єкти, зокрема ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. На думку директора аналітично-дослідницького центру "Інститут міста" Олександра Сергієнка, у таких умовах неможливо гарантувати безперебійну роботу енергосистеми столиці.

"Масштаби потенційних пошкоджень важко передбачити заздалегідь, а енергосистема змушена працювати в режимі постійної адаптації до загроз", — зазначає Сергієнко. Він підкреслює, що ключовим елементом захисту енергетичних об’єктів залишається ефективна робота сил протиповітряної оборони.

За словами експерта, будь-які прогнози щодо наслідків майбутніх атак слід вважати умовними, оскільки ситуація постійно змінюється, і система працює в режимі підвищеної готовності до надзвичайних ситуацій.

Відключення світла в Україні - останні новини по темі

Як раніше повідомляв Главред, в чевер, 22 січня, у всіх регіонах України діятимуть погодинні графіки відключень електроенергії та обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомила НЕК "Укренерго".

Крім того, у будинках на Лівобережжі Києва, які залишилися без електропостачання через російську атаку, світло можуть відновити до кінця тижня. На відновлення опалення в окремих будинках може знадобитися кілька тижнів.

Нагадаємо, що російські окупанти атакували об'єкти енергетики України. В результаті цього в багатьох регіонах склалася дуже складна ситуація. Найбільше страждають люди в Київській, Харківській, Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській областях і Києві.

Читайте також:

Про персону: Олександр Сергієнко Сергієнко Олександр Іванович - (нар. 19 жовтня 1947р. с. Роздольне, Росія)— український політик. Колишній 1-й заступник голови Трудової партії України (з 05.2000); співголова Народно-патріотичного об'єднання "За Україну" (з 07.2001), пише Вікіпедія. Навчався у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", на факультеті радіоелектроніки (1966—1973), за спеціальністю інженер електронної техніки; доктор філософії з питань права. Кандидат фізико-математичних наук, юрист, директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред