Централізованого опалення скоро не буде: на українців чекають важливі зміни

Уряд України підтримав законопроєкт, що передбачає встановлення індивідуальних теплових пунктів у будівлях, які приєднані до систем централізованого теплопостачання.
Як повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України, виконання цього рішення буде обов'язковим і важливим кроком для модернізації теплової інфраструктури та підвищення її енергоефективності.
Що буде працювати замість централізованого опалення
Як пояснили в міністерстві, індивідуальний тепловий пункт - це компактний автоматизований комплекс, який встановлюється безпосередньо в будинку і регулює подачу тепла та гарячої води саме для цього об’єкта.
"Він отримує теплоносій із центральної мережі й через теплообмінники передає тепло системам опалення та гарячого водопостачання будівлі. ІТП забезпечуватимуть будинки стабільним опаленням і гарячою водою, дозволять гнучко регулювати споживання теплової енергії та знижувати рахунки мешканців", - йдеться у повідомленні.
Законопроєкт також передбачає удосконалення порядку формування тарифів, щоб витрати на встановлення ІТП включалися у тариф на транспортування теплової енергії.
