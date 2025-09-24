Рус
Централізованого опалення скоро не буде: на українців чекають важливі зміни

Анна Косик
24 вересня 2025, 14:28
В Україні змінять принцип подачі тепла населенню.
Як в Україні будуть діяти ІТП / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

  • В Україні будівлі обладнають ІТП
  • В кожному будинку окремо буде регулюватися подача тепла

Уряд України підтримав законопроєкт, що передбачає встановлення індивідуальних теплових пунктів у будівлях, які приєднані до систем централізованого теплопостачання.

Як повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України, виконання цього рішення буде обов'язковим і важливим кроком для модернізації теплової інфраструктури та підвищення її енергоефективності.

відео дня

Що буде працювати замість централізованого опалення

Як пояснили в міністерстві, індивідуальний тепловий пункт - це компактний автоматизований комплекс, який встановлюється безпосередньо в будинку і регулює подачу тепла та гарячої води саме для цього об’єкта.

"Він отримує теплоносій із центральної мережі й через теплообмінники передає тепло системам опалення та гарячого водопостачання будівлі. ІТП забезпечуватимуть будинки стабільним опаленням і гарячою водою, дозволять гнучко регулювати споживання теплової енергії та знижувати рахунки мешканців", - йдеться у повідомленні.

Законопроєкт також передбачає удосконалення порядку формування тарифів, щоб витрати на встановлення ІТП включалися у тариф на транспортування теплової енергії.

Як підготувати будинок до опалювального сезону / Інфографіка: Главред

Теплопостачання в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко попередив про те, що деякі міста України можуть опинитися без опалення та електрики у випадку ракетно-дронових атак. Найбільший дефіцит можливий у великих містах та регіонах поза фронтовою смугою.

Раніше директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко також заявив, що в деяких регіонах України взимку не буде опалення. Це може статись через обстріли, що не припиняються, і пошкодження інфраструктури.

Напередодні стало відомо, що Уряд починає підготовку до нового опалювального сезону 2025-2026 років, тож приготував постанову "Про надання допомоги населенню на придбання твердого побутового палива".

Про джерело: Міністерство розвитку громад та територій України (Мінрозвитку)

Міністерство розвитку громад та територій України (Мінрозвитку) — чинне міністерство України, центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Правонаступник Міністерства інфраструктури України, яке Постановою Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2022 року № 1343 було перейменовано в Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, та до нього було приєднано Міністерство розвитку громад та територій України. Іменоване "міністерством відновлення" як спрощену назву з середини грудня 2022 року[5][6] по вересень 2024 року, пише Вікіпедія.

