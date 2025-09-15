Рус
50 мільярдів нададуть партнери: уряд схвалив держбюджет на 2026 рік

Руслан Іваненко
15 вересня 2025, 19:48оновлено 15 вересня, 20:59
Уряд затвердив держбюджет-2026 і передає його до Верховної Ради для остаточного ухвалення.
Свириденко
Кабмін збільшує видатки на оборону, освіту та охорону здоров'я

Коротко:

  • Уряд затвердив держбюджет-2026 на 4,8 трлн грн з дефіцитом 18,4% ВВП
  • Видатки на оборону складують 2,8 трлн грн, доходи прогнозують на 2,83 трлн грн
  • Потреба у зовнішньому фінансуванні бюджету становить 2,08 трлн грн

Уряд України схвалив проєкт державного бюджету на 2026 рік, який незабаром передадуть на розгляд Верховної Ради. Про це повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко в Telegram.

У проєкті бюджету закладено видатки на рівні 4,8 трлн грн, що на 415 млрд грн більше, ніж у 2025 році. Доходи прогнозуються на 2,83 трлн грн (+18,8% порівняно з 2025 роком), а дефіцит очікується до 18,4% ВВП. Потреба у зовнішньому фінансуванні становитиме 2,08 трлн грн.

Головним пріоритетом документа залишається сектор безпеки та оборони – на нього передбачено 2,8 трлн грн (27,2% ВВП). Зокрема, щонайменше 44,3 млрд грн спрямують на виробництво українських боєприпасів, ракет, ППО, авіаційної та бронетехніки.

На освіту передбачено 265,4 млрд грн. Планується підвищення зарплат учителів на 50% у два етапи, безкоштовне харчування для 4,4 млн школярів, а стипендії студентів збільшать удвічі.

Видатки на охорону здоров’я складатимуть 258 млрд грн: зарплата лікарів зросте до 35 тис. грн, розширять програму безкоштовних ліків та запустять програму "Чекап 40+".

На пенсійне забезпечення передбачено понад 1 трлн грн з індексацією, а на соцсферу – 467,1 млрд грн (допомога ВПО, програми для дітей, демографічна підтримка).

Ветеранська політика фінансується в обсязі 17,9 млрд грн, зокрема на житло та стоматологію. Підтримка бізнесу складе 41,5 млрд грн (програми "5-7-9%", "єОселя", Brave1), АПК – 13,1 млрд грн, культура – 4,7 млрд грн, публічні інвестиції на відновлення – 45,9 млрд грн.

Загальні доходи регіонів становитимуть 871,9 млрд грн, а міжбюджетні трансферти – 289,3 млрд грн.

Нагадаємо, Главред писав, що 2026 року в Україні мінімальна заробітна плата збільшиться на 688 гривень і становитиме 8688 гривень. За даними офіційної статистики, мінімальну заробітну плату в Україні отримує близько 1,5 мільйона осіб.

Крім того, Міжнародний валютний фонд (МВФ) оцінює, що потреби України у фінансуванні до 2027 року можуть перевищувати прогнози уряду на 20 млрд доларів.

Міністерство фінансів України виходить із більш песимістичного сценарію і проєкт Держбюджету-2026 буде сформовано з розрахунку, що війна буде до кінця наступного року. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко на форумі Forbes Money.

Про персону: Юлія Свириденко

Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну.

17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

