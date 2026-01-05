Цінники неочікувано змінили: в супермаркетах подорожчав базовий продукт

Головне:
Після різдвяно-новорічних свят ціни на продукти в Україні зазвичай знижуються. Однак цибуля різних сортів такої тенденції, станом на зараз, не демонструє. Про це свідчать дані на сайті Мінфін.
Сьогодні, 5 січня, середні ціни на білу, ріпчасту та синю цибулю значно вищі, ніж середньомісячні показники за грудень 2025 року.
Як змінилися ціни на цибулю
Біла цибуля в українських супермаркетах тепер в середньому коштує 57,88 гривні за кілограм, хоча минулого місяця українці платили за неї 44,33 гривні.
Не так суттєво, але також подорожчала і ріпчаста цибуля. Сьогодні її продають по 7,76 гривні. Тоді як у грудні минулого року середня ціна кілограма такої цибулі становила 7,49 гривні.
На синю цибулю у супермаркетах також переписали цінники. 5 січня вона коштує 24,40 гривні за кілограм проти 23 гривень минулого місяця.
Які овочі подорожчають у найближчий час - думка експерта
Главред писав, що заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук попередив українців про підвищення цін на овочі, зокрема огірки та помідори.
"Сезон тепличних овочів у нас закінчився, відповідно, пропозиція, яка сьогодні є на ринку, - це імпорт. А закупівля овочів, наприклад, у Туреччині, дуже дорога. Саме тому зараз спостерігається здорожчання тепличної пропозиції, насамперед огірків і помідорів", - пояснив він.
Ціни на овочі в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що під час морозів, коли зберігання овочів вимагатиме підключення додаткових джерел енергії в умовах тривалих відключень світла, ціни на овочі можуть почати зростати.
Раніше повідомлялося, що через скорочення пропозиції на ринку після різдвяно-новорічних свят можливі цінові зміни. Найбільш відчутно це торкнеться тепличних овочів - огірків і помідорів.
Напередодні стало відомо, що капуста в Україні коштує приблизно на 85% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року. Причиною стало загальне збільшення обсягів виробництва: цього сезону багато господарств розширили площі під капусту.
