'Ціль досягнута': путінські поплічники цинічно прокоментували атаку по Україні

У Міноборони РФ задоволені результатами ракетної атаки, яка забрала життя щонайменше п'ятьох українців та призвела до численних збитків.

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У Путіна прокоментували ранкову атаку по Україні / Колаж: Главред, фото: КМВА, facebook.com, УНІАН

Вранці 23 січня російські війська здійснили масовану ракетну атаку по території України. Ціллю російських ракет були житлові будинки в Харкові, Києві та на Дніпропетровщині, а також на критична інфраструктура на Сумщині.

"Ціль удару досягнута. Всі призначені об'єкти вражені", - цинічно заявили Міноборони країни-терористки.

За версією російського Міноборони, об'єкти військово-промислового комплексу, що вироблють ракети та комплектуючі, розташовувалися в житлових багатоповерхівках. Російське військове відомство похвалилося досягненням мети удару, внаслідок якого загинули мирні жителі.

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В Міноборони РФ задоволені ранковою атакою по Україні / Фото: скріншот

"Сьогодні вранці ЗС РФ завдано групового удару високоточною зброєю великої дальності повітряного та наземного базування по об'єктах військово-промислового комплексу України, що виробляють ракети та комплектуючі до них, боєприпаси, а також вибухові речовини", - заявили в Міноборони окупантів.

Атака призвела до руйнування житлових будівель, а також суттєвих пошкоджень соціальних та критичних об'єктів інфраструктури. Внаслідок ракетного удару загинуло п'ять мирних жителів та десятки постраждало. При цьому російське військове відомство висловило своє задоволення від досягнення мети удару.

Водночас спікер президента РФ Дмитро Пєсков стверджує, що армія окупантів не завдає ударів по цивільних об'єктах.

"Російські військові "не б'ють по соціальних об'єктах та житлових кварталах - на відміну від київського режиму", - цинічно сказав поплічник Путіна.

Ракетний удар по Україні 23 січня

Нагадаємо, вранці 23 січня російські окупанти запустили ракети по Україні, внаслідок чого оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ зафіксували зліт двох бортів Ту-22МС з аеродрому Шайківка, а також двох Ту-22МС в повітряному просторі РФ з аеродрому Оленья.

Ракетний удар окупанти завдали по Києву. Мер столиці Кличко повідомив про сімох постраждалих внаслідок атаки. У місті пошкоджень зазнали житлові і нежитлові будівлі та автомобілі.

Як повідомляв Главред, ракетного удару зазнав також Харків. Під атаку потрапили цивільні та житлові об'єкти. Мер міста повідомив про пошкоджені житлові будинки в приватному секторі. Крім цього, росіяни зруйнували санаторну школу для хворих дітей та оздоровчий табір в Балаклії. Одна з ракет влучила у газопровід.

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