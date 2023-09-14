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"Це збій": у Міноборони виправдалися після заяви про "звільнення" Андріївки

Ангеліна Підвисоцька
14 вересня 2023, 19:06 оновлено 14 вересня, 19:21
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В Андріївці досі тривають запеклі бої. Інформація про звільнення населеного пункту не підтвердилась.
ВСУ, Анна Маляр
У Міноборони пояснили, чому помилились із заявою про звільнення Андріївки / Колаж: Главред, фото: 3 окрема штурмова бригада, скріншот з відео

У Міноборони України заявили про те, що українські військові нібито вже звільнили село Андріївка під Бахмутом Донецької області. Однак виявилось, що запеклі бої за населений пункт ще тривають. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснила, чому вона помилкова видала таку заяву.

Маляр назвала це звичайним збоєм і підтвердила, що у населеному пункті тривають дуже важкі бої.

"Я не викладаю таку інформацію без координації та узгодження з військовими. Наразі відбувся комунікаційний збій між декількома джерелами інформації, які доповідають безпосередньо з місця подій", - написала вона.

відео дня

Нагадаємо, сьогодні 14 вересня у Міноборони заявили про звільнення Андріївки. Однак згодом 3-я окрема штурмова бригада зазначила, що заява про звільнення Андріївки є помилковою та передчасною.

Ганна Маляр після цього внесла правки у свою заяву та додала, що ситуація в населеному пункті складна.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що Військовий кабінет обговорив напрямки наступу ЗСУ. В ході роботи учасники обговорили плани щодо контрнаступу. Зеленський додав, що мова йде про зведення укріплень, посилення українських захисників на відповідних ділянках.

ЗСУ за тиждень звільнили 2 кв. кілометри на Бахмутському напрямку. Заступник міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що за минулий тиждень українські війська на Таврійському напрямку здобули загалом 4,8 квадратних кілометра.

ЗСУ прорвали оборону окупантів і закріпилися в Опитному. Успішні дії ЗСУ стали можливі в момент, коли російські окупанти перейшли в атаку на півночі. Успіхи ЗСУ в районі Опитного підтверджує також ресурс Deep State.

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війна в Україні ЗСУ Бахмут вторгнення Росії контрнаступ ЗСУ
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