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У розвідці дізналися плани РФ: Військовий кабінет обговорив напрямки наступу ЗСУ

Олексій Тесля
12 вересня 2023, 12:43 оновлено 12 вересня, 12:46
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Члени Військового кабінету обговорили підготовку до зустрічних дій окупантів, повідомив президент.
Володимир Зеленський, українські військові
Володимир Зеленський обговорив питання контрнаступу / Офіс президента України, ОПБр імені Богдана Хмельницького

Нове засідання Військового кабінету пройшло під головуванням президента України Володимира Зеленського.

В ході роботи учасники обговорили плани щодо контрнаступу українських захисників. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram.

За його словами, в ході засідання Військового кабінету обговорювалося лише вузьке коло питань.

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"Вузьке коло людей. Вузьке коло питань. Сьогодні говорили тільки про фронт: продовження нашого наступу, напрямки, прогнози, забезпечення, зброя і боєприпаси, власне виробництво, інформація розвідок", - написав президент.

Він уточнив, що члени Військового кабінету обговорили підготовку до зустрічних дій російських окупантів.

Зеленський додав, що мова йде про зведення укріплень, посилення українських захисників на відповідних ділянках, даних розвідок про дати і напрямки.

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Повідомлення в. Зеленського / t.me/V_Zelenskiy_official

Раніше Зеленський провів важливе засідання Ставки. Учасники засідання обговорили захист прифронтових територій та підготовку до зими.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ пішли вперед під Бахмутом і "перемололи" сотні росіян. На Бахмутському напрямку тривають важкі бої Сил оборони з російськими окупантами, розповів Ілля Євлаш.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Сили оборони мають частковий успіх під Бахмутом. Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони мають частковий успіх на південь від Бахмута, витісняють окупантів із займаних позицій.

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Володимир Зеленський війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
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