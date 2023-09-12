ЗСУ за тиждень звільнили 2 кв. кілометри на Бахмутському напрямку - ISW

В Інституті вивчення війни повідомили, що армія України продовжує контрнаступальні операції в Донецькій і Запорізькій областях.
За інформацією українських військових, за останній тиждень звільнено 2 квадратних кілометри території на Бахмутському напрямку та досягнуто успіхів поблизу Кліщіївки та Андріївки, передає ISW.
Заступник міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що за минулий тиждень українські війська на Таврійському напрямку здобули загалом 4,8 квадратних кілометра.
Окрім цього, начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що російські війська змінюють тактику і "масово" використовують безпілотники.
Водночас, російські війська 11 вересня продовжили наступальні дії на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна і просунулися на Куп’янському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 вересня, показують, що російські війська досягли успіхів поблизу лісосмуги на північний схід від Синьківки.
Ситуація на фронті
Нагадаємо, що ЗСУ пішли вперед під Бахмутом і "перемололи" сотні росіян. На Бахмутському напрямку тривають важкі бої Сил оборони з російськими окупантами, які застосовують всі наявні засоби озброєння.
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