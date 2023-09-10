Контратака під ДАПом: ЗСУ прорвали оборону окупантів і закріпилися в Опитному

Успішні дії ЗСУ стали можливі в момент, коли російські окупанти перейшли в атаку на півночі.

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ЗСУ просунулися вперед в районі ДАПа / Колаж: Главред, Фото: 14 ОМБр Романа Великого, ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького

Підрозділи Збройних сил України зуміли прорватися в селище Опитне Донецької області і закріпитися в ньому, розповів глава Авдіївської ВЦА Віталій Барабаш.

За його даними, це стало можливим в результаті атаки, проведеної українськими захисниками. Про це глава Авдіївської ВЦА розповів в ефірі інформаційного телемарафону.

При цьому він пояснив, що успішні дії ЗСУ стали можливі в момент, коли російські окупанти перейшли в атаку на півночі.

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"Два дні тому, коли російські військові штурмували позиції на півночі міста, українські військові провели блискучу операцію і зайняли частину Опитного. Вони там змогли закріпитися. Зараз тривають бої в самому населеному пункті", - додав Барабаш.

Відзначимо, що успіхи ЗСУ в районі Опитного підтверджує також ресурс Deep State. Разом з тим уточнюється, що поки мова йде про тактичне просування і "не варто очікувати, що через місяць бої будуть в центрі Донецька".

Ситуація воург Опитного / Колаж: Главред, Фото: deepstatemap.live

Контрнаступ ЗСУ

Раніше повідомлялося, що ЗСУ вибили окупантів з позицій біля Авдіївки. На Бахмутському напрямку тривають важкі бої. Наступальні дії українські військові ведуть на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що біля Мар'їнки та Авдіївки Донецької області тривають позиційні бої, щодня ворог втрачає до двох рот особового складу, повідомив начальник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашковський.

Раніше повідомлялося про те, що в боях при захисті Авдіївського укріпрайону в Донецькій області бійці Збройних сил України знищили майже всіх мобілізованих з Іркутської області РФ, які тричі скаржилися, що їх кидають у бій без підготовки.

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