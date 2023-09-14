У Міноборони заявили про звільнення Андріївки, але все не так однозначно

Українські військові потужно просуваються на Бахмутському напрямку і здобули чергову перемогу. ЗСУ звільнили село під Бахмутом - Андріївку. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
ЗСУ успішно просуваються на південному флангу.
"На Бахмутському напрямку ми рухаємось вперед. Основні бої тривають в районах Андріївки, Курдюмівки, Кліщіївки. І в нас там гарні новини. Андріївка наша", - йдеться у повідомленні.відео дня
Українські військові закріплюються на зайнятих позиціях. Окупанти намагаються відбити втрачені позиції на північному флангу, але їм не вдається.
Водночас 3-я окрема штурмова бригада повідомляє, що заява про звільнення Андріївки є помилковою та передчасною.
"Зараз тривають серйозні важкі бої в районах Кліщіївки та Андріївки. Подібні заяви є шкідливими, несуть загрозу життю особового складу та шкодять виконанню бойових завдань", - йдеться у повідомленні.
Після цього Ганна Маляр внесла зміну до своєї заяви та написала, що ситуація в Андріївці складна.
"Ситуація дуже складна та мінлива. Тримаємо кулаки за наших", - написала Маляр.
Контрнаступ ЗСУ
Нагадаємо, що Військовий кабінет обговорив напрямки наступу ЗСУ. В ході роботи учасники обговорили плани щодо контрнаступу. Зеленський додав, що мова йде про зведення укріплень, посилення українських захисників на відповідних ділянках.
ЗСУ за тиждень звільнили 2 кв. кілометри на Бахмутському напрямку. Заступник міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що за минулий тиждень українські війська на Таврійському напрямку здобули загалом 4,8 квадратних кілометра.
ЗСУ прорвали оборону окупантів і закріпилися в Опитному. Успішні дії ЗСУ стали можливі в момент, коли російські окупанти перейшли в атаку на півночі. Успіхи ЗСУ в районі Опитного підтверджує також ресурс Deep State.
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