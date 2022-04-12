Були лояльніші, ніж росіяни: у Ворзелі воювала білоруська армія - дружина Поклада

У Ворзелі всього було три ротації окупантів, розповіла дружина Ігоря Поклада / Колаж Гордон, Reuters

У селищі Ворзель Київської області воювали не лише російські окупанти, а й білоруська армія. Військових з Білорусі місцеві жителі відрізняли за мовою та акцентом.

Про це розповіла в інтерв'ю виданню Гордон дружина знаменитого українського композитора, Героя України Ігоря Поклада Світлана. Разом з чоловіком вони були у Ворзелі в перші два тижні війни в Україні.

За словами Світлани, у Ворзелі всього було три ротації окупантів. Перших вона назвала "гарматним м'ясом" і "виродками", які сіяли смерть. Слідом за ними на територію населеного пункту прийшли загарбники з Білорусі.

"Друга ротація - це білоруська бригада. Вони стояли з білоруськими прапорами. Нехай Лукашенко каже, що завгодно, що Білорусь не вступала у війну, але це неправда. Вони тут стояли, у Ворзелі. Про це, до речі, ніде не говорили. Але це факт. Навіть якби не було прапорів, білорусів легко впізнати за мовою, за акценом", – сказала жінка.

Вона додала, що білоруські солдати були лояльніші, ніж російські. З ними можна було домовитися щодо того, щоби возити гуманітарну допомогу.

"Вони не те щоби лояльно налаштовані були, але, у всякому разі, дозволяли доставляти людям продукти", - зазначила Світлана.

Третьою ротацією, за словами дружини Героя України, була Псковська десантно-штурмова дивізія, яка вважається елітою російської армії. Жінка описує їх як "абсолютних виродків". Агресори запам'яталися своєю варварською поведінкою. Деякі з них оселилися в будинку Покладів, де милися, спали і грали в більярд, а в якості "подяки" винесли всі цінності й замінували житло.

Як повідомляв Главред, український композитор Ігор Поклад перебував кілька днів у підвалі будинку у Ворзелі. Разом з дружиною, тещею і домашніми тваринами він ховався там від наслідків російської агресії. Поклад з сім'єю сиділи без їжі, води та зв'язку із зовнішнім світом.

Тривогу забив український журналіст Дмитро Гордон. Завдяки йому, на порятунок музиканта вирушив безстрашний чоловік на ім'я Костянтин. Він витягнув Поклада і його дружину Світлану з того пекла війни, в якому вони перебували останні кілька днів.

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