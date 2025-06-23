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"Є висока ймовірність": економіст розповів, як зміниться курс валют у липні

Юрій Берендій
23 червня 2025, 13:45
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У липні курс гривні залишатиметься стабільним, а фактичний середньорічний показник може виявитися нижчим за закладений у бюджет, зазначив експерт.
'Є висока ймовірність': економіст розповів, як зміниться курс валют у липні
Економіст розповів, як зміниться курс валют у липні / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Курс гривні у липні залишатиметься стабільним
  • Нацбанк намагається стримати інфляцію

У липні курс гривні залишатиметься відносно стабільним. Національний банк не поспішає з девальвацією національної валюти. Кандидата економічних наук, незалежний економіст Олександр Хмелевський у коментарі Главреду пояснив, чому середньорічний курс, закладений у бюджеті, може так і не справдитися, та якими будуть валютні коливання найближчим часом.

Хмелевський зазначив, що у Державному бюджеті на 2025 рік закладено середньорічний курс на рівні 45 гривень за долар, що, ймовірно, є спробою Нацбанку утримати інфляцію. Водночас він не виключає, що фактичний середньорічний курс у підсумку може виявитися нижчим за прогнозований.

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"У липні курс гривні не зазнає істотних змін. На міжбанку гривня коливатиметься в межах 41,3 - 42,5 грн. за долар і на рівні 47,0 - 49,0 грн. за євро", - вважає експерт.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Як змінювався курс долара в Україні / Інфографіка: Главред

Курси валют - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, протягом нового робочого тижня валютний ринок залишатиметься відносно стабільним, без суттєвих коливань. Курс долара утримуватиметься в межах попередніх значень, а можливі стрибки лише теоретичні. Такий прогноз озвучив Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку".

Водночас Національний банк України оприлюднив курси валют на понеділок, 23 червня. За даними регулятора, долар США подорожчав, а курс євро оновив свій максимум.

Починаючи з другої половини року, розпочнеться процес формування держбюджету на 2026-й, однак невизначеність із обсягами міжнародної фінансової підтримки ускладнює прогнозування валютної динаміки. Як пояснив Сергій Мамедов, віцепрезидент Асоціації українських банків, курс євро здебільшого залежатиме від глобальних тенденцій і змін на міжнародних фінансових ринках.

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Хто такий Олександр Хмелевський?

Олександр Хмелевський - незалежний експерт з питань економіки.

Закінчив Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю "політична економія". Кандидат економічних наук, Інститут економіки НАН України.

Працював у банківській та інвестиційній сфері. Пройшов шлях від економіста до заступника голови правління великого системного банку.

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курс валют курс гривні курс долара Олександр Хмелевський
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