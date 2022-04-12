У Зеленського жорстко відповіли Путіну, який цинічно виправдав війну в Україні

/ УНІАН

В Офісі президента України прокоментував висловлювання президента РФ Володимира Путіна про війну, розв'язану Росією в Україні.

Радник глави Офісу президента, член української переговорної делегації Михайло Подоляк у своєму Twitter жорстко відповів російському диктатору, який раніше заявив, що РФ прийшла "захистити людей на Донбасі".

При цьому він нагадав про загиблих українців і про знищення росіянами вбитих ними мирних жителів Маріуполя в мобільних крематоріях.

"Росія заявляє, що її мета в Україні – "захистити людей на Донбасі". Просто в цей момент мобільні крематорії спалюють тіла тисяч цивільних у Маріуполі, другому за розміром місті Донецької області. Ті, хто вижив, вмирають з голоду. Від чого ви їх захищаєте? Від життя?",- підкреслив Подоляк.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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