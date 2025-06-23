Трамп розлючений на РФ через удари по Україні, але хоче 'стриманості' від обох

Посол США при НАТО Метью Вітакер повідомив про розчарування Трампа.

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У Трампа засудили РФ за удари по Україні / Колаж: Главред, фото: ДСНС України, Главред, facebook.com/WhiteHouse

Коротко:

Трамп розчарований через ракетні удари Росії по Україні

Президент США рішуче засуджує удари по цивільних

США закликають обидві сторони до стриманості

Президент США Дональд Трамп розчарований через нещодавні ракетні удари Росії по мирних містах України, зокрема Києву. Водночас він закликав до стриманості обидві сторони. Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер журналістам перед самітом у Гаазі, повідомила Європейська правда.

У відповідь на запитання про те, чи вважає президент Трамп, що Росія зацікавлена в мирі, з огляду на останні жорстокі атаки, дипломат наголосив, що глава Білого дому рішуче засуджує удари по цивільних.

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"Я хочу долучитися до багатьох голосів по світу із засудженням ударів по цивільних в Україні і хочу висловити найглибші співчуття рідним загиблих, включаючи громадянина Америки, що загинув під час (одного з - Главред) останніх ударів", - заявив посол.

Він також підкреслив, що президент Трамп глибоко розчарований такими діями Росії, особливо зважаючи на те, що вони відбуваються на тлі дипломатичних зусиль і переговорів.

"Президент Трамп розчарований через такі удари посеред переговорів", - сказав Вітакер.

Попри засудження, дипломат додав, що США закликають до стриманості і РФ, і Україну.

"Ми закликаємо обидві сторони до стриманості", - додав американський посол.

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Як повідомляв Главред, Росія вдарила по Києву та області безпілотниками і балістичними ракетами. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі. Найбільше постраждали Білоцерківський та Бучанський райони Київщини. Під час повторного обстрілу було травмовано двох рятувальників.

Ракетний удар по Києву призвів до руйнування під’їзду багатоповерхового будинку. Під завалами досі залишаються люди. Найсерйозніші руйнування зафіксовані у Шевченківському районі столиці.

Внаслідок удару загинуло 7 людей, понад 30 поранені. Ракета влучила у житловий будинок у Шевченківському районі, пробивши його до підвалу.

Мешканець частково зруйнованого будинку Валерій дивом вижив — бетонна плита придавила йому ноги, проте він зміг вивільнитися і, рятуючись серед пожеж і вибухів, спустився п’ятим поверхом по громовідводу.

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Ракети середньої та меншої дальності Ракети середньої та меншої дальності (РСМД) - це балістичні та крилаті ракети наземного базування, що здатні долати відстань від 500 до 5500 кілометрів і, як правило, нести ядерний заряд. 1987 року у Вашингтоні між Сполученими Штатами і Радянським Союзом було підписано договір про ліквідацію РСМД, який діяв до 2019 року. Тоді адміністрація США заявила, що Росія порушила договір, розмістивши ракетну систему 9M729, і повідомила про припинення дії договору. У серпні 2019 року МЗС Росії офіційно заявило про те, що договір припинив діяти. Путін тоді ж заявляв, що в разі розміщення американських ракет середньої дальності в Європі Росія буде змушена розгорнути їх також, але підкреслював, що Росія не збирається першою розміщувати в Європі такі ракети. У США і НАТО заявляють, що Росія де-факто не дотримується заявленого нею мораторію, посилаючись на розміщення тих самих ракет 9M729. На Заході наполягають, що їхня дальність вища за 500 кілометрів, що в Москві заперечують.

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