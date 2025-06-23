'Основна причина руйнувань': Ігнат розкрив нові деталі масованої атаки по Києву

Внаслідок ворожої атаки зафіксовано падіння уламків ударних БпЛА та ракет у Києві, які приносять "величезну шкоду", зазначив Ігнат.

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Ігнат розкрив нові деталі масованої атаки по Києву / Колаж Главред, фото: alerts in ua, скріншот із відео

Про що сказав Ігнат:

Більша частина ракет і дронів, якими РФ вдарила по Україні - рухались на Київ

Зафіксовано влучання у 6 локаціях

Уламки ракет та "Шахедів" приносять величезну шкоду

Переважну більшість ракет і дронів-камікадзе цієї ночі Росія спрямувала саме на Київ. Внаслідок атаки відомом про влучання в 6 локаціях. Найбільше пошкоджень спричинили уламки ракет і дронів. Про це повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телеканалу Київ24.

За його словами, основний удар припав на столицю та її околиці. Ігнат додав, що у деяких місцях зафіксовано не одне, а кілька влучань. Крім того, у 25 локаціях виявлено падіння збитих дронів і ракет через що є вже відомо про загиблих та поранених.

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Для відбиття масованої повітряної атаки були залучені сили протиповітряної оборони, зокрема винищувачі, зенітно-ракетні підрозділи та мобільні групи, а також дронове ППО.

"Фактично всі сьогодні складові системи ППО були залучені до відбиття цього повітряного нападу. Як бачимо результат є. Але уламки збитих "Шахедів" і ракет все одно приносять величезну шкоду", - наголосив він.

Юрій Ігнат знову звернувся до громадян із проханням не викладати в мережу фото та відео уламків, адже цю інформацію можуть використати ворожі пропагандисти.

Він наголосив, що в інтернеті вже почали з’являтися кадри з фрагментами зенітних керованих ракет, які впали після роботи ППО. Це, за його словами, дає підстави російській пропаганді заявляти, ніби "українці самі себе обстрілюють".

"Хоча ракета, яка зображена на фото, вона не має такої великої вибухової хвилі, має самоліквідатор, і тому не може принести подібних руйнувань як від російських засобів повітряного нападу. Тому ще раз звертаюсь не робити цього - не виставляти рештки уламків ракет, що може принести користь російським пропагандистам і на міжнародній арені зокрема", - наголосив Ігнат.

Звідки і чим РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Удар по Україні 23 червня - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 23 червня російські війська здійснили масштабну атаку на Київ. Внаслідок обстрілу в столиці загинуло щонайменше сім людей, понад 30 дістали поранення. Про це повідомили начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Попри трагедію, народна депутатка Мар’яна Безугла викликала обурення в соцмережах, звернувши свою увагу не на агресію РФ, а на публічну критику українського співака Тараса Тополі, квартира якого постраждала внаслідок атаки.

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Хто такий Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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