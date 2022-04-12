Військовий експерт розповів, що могли запропонувати Лукашенку, щоби він "не слухався Путіна"

Лукашенко опинився між молотом і ковадлом, вважає Юрій Касьянов / Колаж УНІАН, Reuters

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не прагне відкрито вступати у війну Росії з Україною, бо можливо на нього тисне Захід. Не виключено, що йому пообіцяли не вимагати його безумовної відставки, якщо він не слухатиметься Путіна і не відправить свою армію воювати в нашу країну.

Таку думку під час чату на Главреді озвучив волонтер, блогер, військовослужбовець ЗСУ Юрій Касьянов.

"Лукашенко - це шістка Путіна, яка намагається щось розрулити, прекрасно розуміючи, що зараз він перебуває між молотом і ковадлом. Він і так вже вліз у всю цю історію по саме не хочу, тому що саме з території Білорусі до нас прийшла війна, за що Лукашенку ще буде пред'явлений "гамбурзький рахунок". Путін вимагав, щоби Лукашенко надав свої війська та відправив їх в Україну, але той відкрутився", - сказав Касьянов.

Він нагадав, що без Путіна Лукашенко ні на що не здатний, адже білоруська економіка тримається лише за рахунок російських субсидій.

Касьянов припустив, що західний світ на Лукашенка сильно тисне, тому він намагається лавірувати.

"Можливо, йому навіть пообіцяли, що на Заході не вимагатимуть його безумовної відставки, якщо він не слухатиметься Путіна. І тоді, може, коли Путін відступить, а імперія завалиться, Білорусі Захід надасть ту економічну допомогу, яку зараз їй надає Росія", - вважає військовий.

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Як повідомляв Главред, 7 квітня Лукашенко заявив, що Білорусь хоче брати участь у переговорах про мирне врегулювання війни в Україні.

Примітно, що білоруський диктатор вперше назвав так звану "спецоперацію" РФ війною.

"Ми виходимо не з того, що нас в один кошик завантажили з Росією. Ні. Ми виходимо з того, що ця війна - за парканом нашої країни. І вона серйозно впливає на ситуацію в Білорусі. Тому жодних сепаратних за спиною Білорусі домовленостей бути не може", - заявив Лукашенко.

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