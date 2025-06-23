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Неприємний сюрприз для українських водіїв: ціни на бензин злетять миттєво

Анна Косик
23 червня 2025, 14:56
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Економіст пояснив, з чим пов'язане зростання цін на бензин.
Неприємний сюрприз для українських водіїв: ціни на бензин злетять миттєво
Наскільки здорожчає бензин в Україні / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Що сказав Устенко:

  • Ціни на бензин напряму залежать від вартості нафти
  • Бензин в Україні подорожчає на 10-15%

Ціни на бензин в Україні незабаром можуть вдарити по гаманцях водіїв. Очікується підвищення вартості бензину щонайменше на 10%. Про це в етері Новини.LIVE розповів економіст Олег Устенко.

За його словами, підвищення цін на паливо пов'язане із зростання вартості нафти. З одного боку йде зменшення постачання нафти - відповідно ціна має підвищуватись. З іншого боку є впринципі зменшення попиту на нафту від того, що відбувається охолодження світової економіки. Відповідно ціна буде рухатися в іншому напрямку.

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На тлі цих змін Устенко прогнозує, що нафта подорожчає до 90-100 доларів і в такій ситуації ціна на продукти нафтопереробки, тобто бензин, в Україні зросте.

Економіст наголосив, що бензин при найкращих прогнозах буде коштувати на 10-15% дорожче. Але потрібно врахувати, що у його вартість можуть закладати ризикове збільшення ціни нафти.

Цены на бензин в Украине инфографика
Ціни на бензин в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на бензин в Україні - останні новини

Раніше Леонід Косянчук заявляв, що прямого зв'язку між зростанням цін на паливо в Україні саме з операцією Ізраїлю проти Ірану немає. Це може очікувати на нас із часом.

Напередодні аналітик Олександр Сіренко повідомив, що в Україні ціни на бензин можуть зрости до 65 гривень за літр і більше. Його вартість може підвищитися залежно від того, як ринок відреагує на геополітичні ризики, адже через ескалацію між Іраном та Ізраїлем і загрозу блокування Ормузької протоки.

Нагадаємо, Главред писав, що у червні не варто очікувати зниження цін на пальне, адже на їхнє формування впливають не лише ціни на нафту, а й коливання валютного курсу, логістика, премії експортерів та внутрішня економіка АЗС.

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Хто такий Олег Устенко?

Олег Устенко — український економіст. Радник Президента України з 28 травня 2019 по 30 березня 2024 року. Член наглядової ради Міжнародного Фонду Блейзера. Здійснені ним фінансово-економічні дослідження та розробки сфокусовані на країнах з ринками, що розвиваються. Країни СНД та Україна представляють його основний інтерес, пише Вікіпедія.

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