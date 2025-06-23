Ціни злетять уже в липні - які види м'яса 'вдарять' по гаманцю українців

У липні 2025 року можливе зростання роздрібних цін на основні види м'яса.

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Ціни на м'ясо злетять у липні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Ключові тези Копитець:

У липні можливе подорожчання яловичини, свинини та курятини

Вартість м'яса може підскочити на 3,0%

Причиною подорожчання є зростання виробничих витрат через війну

У липні 2025 року можливе зростання роздрібних цін на основні види м’яса. Яловичина, свинина та курятина може подорожчати на 3,0%. Про це в коментарі Главреду повідомила провідна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Наталія Копитець.

За її словами, на формування цінової ситуації на внутрішньому ринку м’яса впливає низка чинників. Значну роль відіграють зміни у виробничих витратах.

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"А саме: втрата поголів’я та виробництв через повномасштабну збройну агресію РФ проти України, здорожчання кормів, ветеринарних препаратів, електроенергії, засобів біобезпеки", - пояснила експертка.

Усі ці витрати закладаються у собівартість продукції та, відповідно, впливають на кінцеву ціну для споживача. Копитець також зазначила, що не менш важливими є фактори попиту і пропозиції, а також купівельна спроможність населення.

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Нагадаємо, сезон фруктів і ягід у розпалі, але ціни на вишні, сливи, абрикоси, персики, нектарини та черешні залишаються високими. Як пояснив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, через весняні заморозки, які знищили до 40% кісточкових культур, здешевлення не очікується.

Також до кінця 2025 року в Україні хліб подорожчає ще на 20%, продовжуючи щомісячне зростання цін на 1,5–2%. Основні причини — наслідки війни, брак працівників, зростання витрат на автоматизацію, інфляція, подорожчання логістики та нестабільна врожайність зернових.

Як повідомляв Главред, в Україні дешевшають овочі нового врожаю. Зокрема, молода картопля подешевшала до 10–20 грн/кг, капуста — до 10–20 грн/кг. Знизились ціни на кабачки, броколі, пекінську та цвітну капусту, зелень.

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Хто така Наталія Копитець Наталія Григорівна Копитець — кандидат економічних наук і провідна наукова співробітниця відділу ціноутворення, аграрного ринку та міжнародної інтеграції в Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки". Має наукові публікації з аналізу цінових тенденцій на ринку м’яса (зокрема, свинини). Експертка з економічного впливу воєнної агресії та витрат на виробництво у тваринництві.

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