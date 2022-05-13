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"Був упевнений, що ми не виживемо": Арестович розповів про бої біля ОП в перші дні вторгнення РФ

13 травня 2022, 09:09

Всі люди, які розбираються у військових питаннях, були переконані, що керівництво країни не виживе. За дві доби було 60 бойових зіткнень у центрі Києва.

Олексій Арестович
Олексій Арестович / Фото УНІАН

В перші дні повномасштабного вторгнення Росії біля Офісу президента України в Києві тривали бої. Всі люди, які розбираються у військових питаннях, були впевнені, що керівництво країни не виживе.

Про це розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live у четвер, 12 травня.

"Перші чотири дні я був упевнений на 98%, що нам каюк", — сказав він.

Фейгін нагадав, що в цей час Арестович виходив у ефір та нічого не розповідав.

"А що говорити? Добрий день, нам каюк. Був би моментальний обвал вольової складової та кінець всьому. Я був упевнений, що ми не виживемо. Неможливо вижити, коли тобі кожні п'ять хвилин доповідають, що 300, 400, 1200 одиниць", — зазначив радник ОП.

"І коли бої вже в центрі Києва, і доповідають охорона і військові, що 60 бойових зіткнень за дві доби було... Я не вірив, що ми виживемо", — додав Арестович.

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Як повідомляв Главред, раніше Арестович поділився враженнями від перших днів російського вторгнення в Україну. Він зізнався, що в перші дні війни в Україні дійсно був шок. "Просіли" багато керівників на місцях, деякі військові, представники спецслужб, місцевої влади та населення.

За словами Арестовича, окупанти планували вертолітно-десантну висадку на Печерськ, і в Офісі президента роздали зброю, щоби її відбивати. Однак висадка десанту не відбулася, тому що в Гостомелі у окупантів почалися проблеми.

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