'Був якось оформлений': в ОП дивно пояснили звільнення Арестовича, який не входив до штату

Речник президента України повідомив деталі звільнення уже колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича.

В ОП дивно пояснили звільнення Арестовича, який не входив до штату / УНІАН

Прессекретар президента України Сергій Никифоров прокоментував звільнення Олексія Арестовича, який був позаштатним радником Офісу президента.

"Наказ про звільнення Арестовича звучить так: "звільнити Олексія Арестовича від виконання обов'язків радника Офісу президента, в дужках – поза штатом", - сказав речник Зеленського у коментарі LIGA.net.

Також Никифоров прокоментував те, яким чином можна звільнити людину, котра не входила в штат. Він зазначив, що Арестович "якось був оформлений".

"Я не готовий вдаватися в юридичні деталі, але навіть поза штатом людина була якось оформлена", - сказав речник глави держави.

Скандальна заява Арестовича про "збиту ракету" в Дніпрі

Нагадаємо, після удару окупантів РФ по житловому будинку в Дніпрі Арестович заявив про те, що російська ракета нібито була збита силами ППО України. Після цього в повітряних військах ЗСУ були змушені спростувати цю заяву. Там пояснили, що ЗСУ поки не мають можливості збивати ракети типу Х-22, якою окупанти підірвали житловий будинок у Дніпрі.

Незабаром Арестович приніс свої вибачення за дезінформацію, яку поширив у прямому ефірі. При цьому він посилався на дані неназваного знайомого, який нібито був у Дніпрі і ніби чув звуки роботи ППО.

Через деякий час Арестович відкликав свої вибачення і знову став наполягати на правильності своїх слів в ефірі у Марка Фейгіна. Згодом він знову вибачився перед жителями Дніпра за свою скандальну заяву. Арестович визнав, що зробив серйозну помилку.

Нарешті вранці у вівторок, 17 січня, Арестович заявив про те, що написав заяву про відставку. Згодом керівник апарату Офісу президента України Марія Вітушок підписала відповідний наказ про звільнення Арестовича з посади позаштатного радника.

Додамо, що слова Арестовича про "збиту ракету" в Дніпрі активно використовувалися пропагандою РФ для виправдання терактів проти мирних жителів. Зокрема, на заяву Арестовича посилався прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

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