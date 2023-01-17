Арестович написав заяву про звільнення з посади

Олексій Арестович визнав свою помилку із заявою після російського ракетного удару по будинку в Дніпрі.

Олексій Арестович / t.me/O_Arestovich_official

Радник офісу президента Олексій Арестович написав заяву на звільнення.​​​​​​

"Написав заяву про звільнення з посади. Хочу показати приклад цивілізованої поведінки: принципова помилка, значить, у відставку", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Після російського ракетного удару по будинку в Дніпрі Арестович в розмові з російським журналістом Фейгіном заявив, що ракету нібито збили українські сили ППО і вона впала на будинок.

Скандальна Заява Арестовича про збиття ракети в Дніпрі

Нагадаємо, напередодні радник офісу президента Олексій Арестович заявив, що російську ракету Х-22, яка вдарила по житловому будинку в Дніпрі, збили українські сили протиповітряної оборони. За його словами, ракета впала на під'їзд будинку і вибухнула відразу після цього.

"Можливості в Дніпрі збити цю ракету не було? Її збили, вона впала на під'їзд. Вона вибухнула, коли впала. Там проблема з їдким димом. Це вірна ознака Х-22, тому що вона заправляється вкрай токсичним паливом. Можна припустити, що токсичне паливо стало додатковим елементом ураження", - сказав Арестович.

Пізніше Арестович виправдався за свою скандальну заяву про те, що нібито силами ППО була збита ракета РФ, яка зруйнувала житловий будинок у Дніпрі. За його словами, відповідну інформацію він нібито отримав від свого товариша, який став свідком події. За словами Арестовича, він також був втомленим під час ефіру у російського правозахисника Марка Фейгіна, де і озвучив дезінформацію.

Через кілька годин Олексій Арестович передумав вибачатися за свою скандальну заяву про нібито збиття українською протиповітряною обороною ворожої ракети в Дніпрі. Як зазначив Арестович у Telegram, під час розмови з російським опозиціонером Марком Фейгіним він "чітко" висловив невпевненість у своїх словах.

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