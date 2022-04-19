Розборки на Запоріжжі: кадирівці "покришили" рашистів, що збунтувалися

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У Запорізькій області "кадирівці" вбили трьох організаторів бунту серед російських військових, які готові були здати зброю і їхати додому.

Про це повідомив спікер Запорізької обласної військової адміністрації, полковник Іван Ареф'єв.

"За даними українських розвідників, вчора в Пологівському районі області почалися бунти російських військовослужбовців: солдати РФ не хочуть воювати через те, що їм не виплачують обіцяних грошей. Втім, "кадирівці" жорстоко вбили трьох зачинщиків бунту, які готові були здати зброю і їхати додому", - зазначив він.

За словами Ареф'єва, поставки зброї для російської армії на території Запорізької області не припиняються.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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