Розборки на Запоріжжі: кадирівці "покришили" рашистів, що збунтувалися

Кілька російських військових були готові здати зброю і їхати додому.
У Запорізькій області "кадирівці" вбили трьох організаторів бунту серед російських військових, які готові були здати зброю і їхати додому.
Про це повідомив спікер Запорізької обласної військової адміністрації, полковник Іван Ареф'єв.
"За даними українських розвідників, вчора в Пологівському районі області почалися бунти російських військовослужбовців: солдати РФ не хочуть воювати через те, що їм не виплачують обіцяних грошей. Втім, "кадирівці" жорстоко вбили трьох зачинщиків бунту, які готові були здати зброю і їхати додому", - зазначив він.
За словами Ареф'єва, поставки зброї для російської армії на території Запорізької області не припиняються.
Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
Читайте ще:
- Уральських танкістів спалили разом з технікою: ЗСУ рознесли колону орків на Чернігівщині
- Розвідка боєм нарвалася на потужний вогонь ЗСУ: під Херсоном знищили техніку РФ з піхотою
- Потужний удар ЗСУ: на Донбасі знищили 46 одиниць техніки і 2 ракети РФ