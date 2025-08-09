Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Будуть дуже важкі компроміси: у Раді зробили тривожну заяву щодо миру в Україні

Даяна Швець
9 серпня 2025, 09:57
474
Існують конкретні та реальні вимоги з боку Росії, які відомі і США, що створює підґрунтя для потенційних домовленостей.
Верховная Рада, украинские военные
У ВР прокоментували майбутні переговори / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко про заяви Гетьманцева:

  • Україні доведеться піти на "дуже важкі компроміси" для досягнення миру
  • Існують вимоги від РФ, які відомі США і можуть стати базою для переговорів

Україна, ймовірно, буде змушена піти на складні поступки заради досягнення миру, і сподіватися на повернення до кордонів 1991 року не варто. Про це в інтерв’ю Новини.LIVE заявив народний депутат від фракції "Слуга Народу", голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

"Точно є ознаки того, що процес йде у правильному напрямку, тобто він наближається до миру. Ознаки реальних вимог від РФ, не вигаданих, а справжніх, вже є. Вони є у США. І це створює певну базу для домовленостей", — сказав Гетманцев.

відео дня

Гетманцев наголосив, що нині головним пріоритетом держави є досягнення миру. Водночас він закликав українців не мати надмірних очікувань щодо результатів майбутніх домовленостей.

"Я б не радив громадянам розраховувати на те, що ми здобудемо кордони 1991-го року. Це навряд чи буде. Це будуть дуже важкі компроміси. Але вони вкрай необхідні і від них залежить майбутнє країни", — наголосив Гетманцев.

В той же час президент Володимир Зеленський відреагував на інформацію про можливі територіальні поступки України в обмін на припинення вогню, наголосивши, що це виключено.

"Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть", – наголосив Зеленський.

Зеленський також зазначив, що Україна готова співпрацювати зі США та іншими партнерами задля "реального і тривалого" миру. За його словами, цю війну має закінчити Росія, яка її розпочала і затягує.

"Український народ заслуговує на мир. Але всі партнери мають розуміти, що таке достойний мир. Цю війну треба закінчувати. Росія має її закінчити. Росія її почала і затягує, не слухаючи жодні дедлайни, і саме це проблема, а не щось інше", – наголосив Зеленський.

Переговори Путіна і Трампа - що відомо

Главред розповідав, що політики США, України та ЄС проведуть зустріч у Великій Британії перед самітом Трампа і Путіна, що, як повідомляється, відбудеться 11 жовтня у Берні. Не виключена також і тристороння зустріч із Зеленським.

Раніше ЗМІ писали, що Путін нібито вимагатиме виведення ЗСУ з двох, а не з чотирьох областей. За інформацією Bloomberg, Путін готовий зупинитися на поточній лінії фронту в Херсонській і Запорізькій областях, припинивши наступ.

Також зазначається, що Трамп зробив термінові заяви щодо територіальних поступок та підписання мирного договору. Він виступив з закликом до Зеленського прискорити зусилля щодо завершення війни і зазначив, що Київ уже працює над цим із європейськими лідерами.

Більше важливих новин:

Про персону: Данило Гетманцев

Гетманцев Данило - український політик, юрист і науковець. З 2019 року — народний депутат України 9-го скликання від партії "Слуга народу". Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики. Доктор юридичних наук, професор, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Верховна Рада Володимир Зеленський Дональд Трамп Володимир Путін мирне врегулювання зустріч Путіна і Трампа новини України війна Росії та України мирні переговори
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Будуть дуже важкі компроміси: у Раді зробили тривожну заяву щодо миру в Україні

Будуть дуже важкі компроміси: у Раді зробили тривожну заяву щодо миру в Україні

09:57Україна
Обмін територій на мир: Зеленський виступив із жорсткою заявою

Обмін територій на мир: Зеленський виступив із жорсткою заявою

09:42Україна
Постачання зброї на фронт зупинено, російська залізниця у вогні - "АТЕШ"

Постачання зброї на фронт зупинено, російська залізниця у вогні - "АТЕШ"

09:07Війна
Реклама

Популярне

Більше
Яким знакам зодіаку круто пощастить на Повний місяць 9 серпня: всього 3 щасливчики

Яким знакам зодіаку круто пощастить на Повний місяць 9 серпня: всього 3 щасливчики

Майже 40 років очолював державу - хто керував Україною найдовше в історії

Майже 40 років очолював державу - хто керував Україною найдовше в історії

Гороскоп Таро на завтра 9 серпня: Скорпіонам - довіритися, Рибам - відпустити

Гороскоп Таро на завтра 9 серпня: Скорпіонам - довіритися, Рибам - відпустити

Китайський гороскоп на завтра 9 серпня: Мавпам - розчарування, Бикам - образа

Китайський гороскоп на завтра 9 серпня: Мавпам - розчарування, Бикам - образа

В Україні світить арешт через вікна в авто: чому можна "загриміти" у в'язницю

В Україні світить арешт через вікна в авто: чому можна "загриміти" у в'язницю

Останні новини

10:27

Один прийом, і бур'ян зникне назавжди: як позбутися порослі на 100%

09:57

Будуть дуже важкі компроміси: у Раді зробили тривожну заяву щодо миру в Україні

09:42

Обмін територій на мир: Зеленський виступив із жорсткою заявою

09:09

Остання повня літа: кому чекати на здійснення бажань, а кому - на важке прощання

09:07

Постачання зброї на фронт зупинено, російська залізниця у вогні - "АТЕШ"

Олещук: Припинення вогню для Путіна — це визнання поразки, він тягне часОлещук: Припинення вогню для Путіна — це визнання поразки, він тягне час
09:02

ТЕТ заходить у новий сезон із новим звучанням: хітмейкер Максим Бородін оновив саундтрек "Закохані в життя" новини компанії

08:44

РФ вдарила ракетами по Дніпру, троє людей поранені: деталіФото

08:10

Удари дронами за перший тиждень серпня: що готує РФПогляд

07:53

Трамп оголосив дату і місце зустрічі з Путіним: стало відомо, чи буде там Зеленський

Реклама
07:10

Який вихід безпечний: потрібно бути дуже розумною людиною, щоб здогадатися

06:10

Переговорні гойдалки: що нам не відомоПогляд

05:57

Три знаки зодіаку можуть раптово отримати великі гроші в серпні: хто в списку

05:26

Шнурувати кросівки не обов'язково: лайфхак, який знають одиниці

05:00

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 11 секунд знайти цифру 1217

04:35

Як правильно – яблучний чи яблуневий: пояснення здивує всіх українцівВідео

03:30

Додасть шику: як вибрати колір вхідних дверей, щоб вразити з порога

03:00

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на картинці з парашутистом за 17 секунд

02:00

Розсмішать будь-кого: астрологи назвали ТОП-6 найвеселіших знаків зодіаку

01:25

7 ознак того, що у вас егоїстичні стосунки

00:23

Без нього нікуди: в Україні різко подорожчав важливий продукт

Реклама
00:11

Алієв, Пашинян і Трамп підписали історичну тристоронню мирну угоду

08 серпня, п'ятниця
23:53

Територіальні поступки та підписання мирного договору: Трамп зробив термінові заяви

23:23

"Путін може послати Трампа": Лукашенко оскандалився через зухвалі заявиВідео

23:21

Новий штам COVID-19 поширюється Україною: Stratus підтвердили в семи областях

22:47

Точна копія: Мерайя Керрі показала, який вигляд має її доросла дочкаВідео

22:39

Згниє ще до зими: із чим не можна зберігати картоплю

22:22

"Полісся" підкорює Лігу конференцій: як житомиряни встановили рекорд українських клубів

22:11

"Уже цієї зими": експерт розповів, як змусити росіян піти проти ПутінаВідео

21:50

Окупанти просунулися біля Дачного: DeepState розповів про ситуацію на фронті

21:48

Ведуться активні переговори: Зеленський - про дедлайн припинення вогню і кінець війниВідео

21:36

Ми досі стукаємо по дереву: як насправді виникли найвідоміші прикмети

21:00

"Повторне стягнення кредиту?": клієнти ПриватБанку скаржаться на "мінуси" на рахунках

20:43

"Потужний сигнал довіри": Рада ЄС схвалила багатомільярдний транш для України

20:42

Wi-Fi не дістає до кімнати: експерти назвали малопомітних "шкідників"Відео

19:46

Грозові дощі повертаються: в Україну йде різке похолодання

19:41

Зустріч Путіна і Трампа вже запланована: Білий дім розповів подробиці

19:32

Путін вимагатиме виведення ЗСУ з двох областей, а не з чотирьох як раніше - ЗМІ

19:23

Цікаві факти про 90-ті: що означала "кравчучка" та які речі стали символами епохиВідео

19:06

Путін не змінив своїх планів щодо України: чи виконає Трамп "хотілки" РосіїПогляд

18:57

Дочка в критичному стані: популярний у РФ співак терміново скасував гастролі

Реклама
18:34

"Базіка, кінь, бульдозер": Лукашенко в яскравих фарбах висловився про ТрампаВідео

18:31

УЄФА заплатила клубам із РФ 10,8 млн євро, але українські залишилися без виплат - ЗМІ

18:02

Яким знакам зодіаку круто пощастить на Повний місяць 9 серпня: всього 3 щасливчики

18:02

Давній міф спростовано: чому подвиг Сусаніна вигадка та до чого тут українецьВідео

17:41

"Повітряне перемир'я" - не для миру: у США розкрили плани Путіна

17:36

Що не можна їсти 9 серпня: суворі прикмети, які не можна порушувати в піст

17:29

Зустріч Трампа з Путіним: ЗМІ назвали можливі країни для переговорів

17:22

Колапс в аеропорту і евакуація цілих пляжів: на Сочі йде атака, лунають вибухи

17:12

Долар та євро летять у прірву: в Україні переписали ціни на валюту

17:01

На вагу золота: кабачкова ікра з незвичайним інгредієнтомВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти