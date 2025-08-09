Будуть дуже важкі компроміси: у Раді зробили тривожну заяву щодо миру в Україні

Існують конкретні та реальні вимоги з боку Росії, які відомі і США, що створює підґрунтя для потенційних домовленостей.

У ВР прокоментували майбутні переговори / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко про заяви Гетьманцева:

Україні доведеться піти на "дуже важкі компроміси" для досягнення миру

Існують вимоги від РФ, які відомі США і можуть стати базою для переговорів

Україна, ймовірно, буде змушена піти на складні поступки заради досягнення миру, і сподіватися на повернення до кордонів 1991 року не варто. Про це в інтерв’ю Новини.LIVE заявив народний депутат від фракції "Слуга Народу", голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

"Точно є ознаки того, що процес йде у правильному напрямку, тобто він наближається до миру. Ознаки реальних вимог від РФ, не вигаданих, а справжніх, вже є. Вони є у США. І це створює певну базу для домовленостей", — сказав Гетманцев. відео дня

Гетманцев наголосив, що нині головним пріоритетом держави є досягнення миру. Водночас він закликав українців не мати надмірних очікувань щодо результатів майбутніх домовленостей.

"Я б не радив громадянам розраховувати на те, що ми здобудемо кордони 1991-го року. Це навряд чи буде. Це будуть дуже важкі компроміси. Але вони вкрай необхідні і від них залежить майбутнє країни", — наголосив Гетманцев.

В той же час президент Володимир Зеленський відреагував на інформацію про можливі територіальні поступки України в обмін на припинення вогню, наголосивши, що це виключено.

"Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть", – наголосив Зеленський.

Зеленський також зазначив, що Україна готова співпрацювати зі США та іншими партнерами задля "реального і тривалого" миру. За його словами, цю війну має закінчити Росія, яка її розпочала і затягує.

"Український народ заслуговує на мир. Але всі партнери мають розуміти, що таке достойний мир. Цю війну треба закінчувати. Росія має її закінчити. Росія її почала і затягує, не слухаючи жодні дедлайни, і саме це проблема, а не щось інше", – наголосив Зеленський.

Переговори Путіна і Трампа - що відомо

Главред розповідав, що політики США, України та ЄС проведуть зустріч у Великій Британії перед самітом Трампа і Путіна, що, як повідомляється, відбудеться 11 жовтня у Берні. Не виключена також і тристороння зустріч із Зеленським.

Раніше ЗМІ писали, що Путін нібито вимагатиме виведення ЗСУ з двох, а не з чотирьох областей. За інформацією Bloomberg, Путін готовий зупинитися на поточній лінії фронту в Херсонській і Запорізькій областях, припинивши наступ.

Також зазначається, що Трамп зробив термінові заяви щодо територіальних поступок та підписання мирного договору. Він виступив з закликом до Зеленського прискорити зусилля щодо завершення війни і зазначив, що Київ уже працює над цим із європейськими лідерами.

Про персону: Данило Гетманцев Гетманцев Данило - український політик, юрист і науковець. З 2019 року — народний депутат України 9-го скликання від партії "Слуга народу". Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики. Доктор юридичних наук, професор, повідомляє Вікіпедія.

