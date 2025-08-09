Трамп оголосив дату і місце зустрічі з Путіним: стало відомо, чи буде там Зеленський

Високопосадовці США, України і ЄС проведуть зустріч у Великій Британії перед самітом Трампа і Путіна.

Трамп оголосив дату і місце зустрічі з Путіним/ колаж: Главред, фото: ОПУ, скрін з відео, facebook.com/WhiteHouse

Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним на Алясці 15 серпня

У ЗМІ повідомили, що є ймовірність присутності Зеленського на цій зустрічі

Високопосадовці США, України і ЄС зустрінуться у Великій Британії перед самітом Трампа і Путіна

Президент США Дональд Трамп оголосив, що він зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним у американському штаті Аляска 15 серпня 2025 року.

Про це Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social. Він додав, що більше деталей буде повідомлено пізніше.

"Довгоочікувана зустріч між мною, як президентом США, та лідером Росії Володимиром Путіним відбудеться наступної п'ятниці, 15 серпня 2025 року, у великому штаті Аляска. Подальші подробиці будуть повідомлені згодом. Дякую за увагу до цього питання!", – написав американський президент.

Помічник глави Росії Юрій Ушаков у коментарі російським ЗМІ підтвердив те, що готується зустріч.

"Росія та США – близькі сусіди, тому цілком логічно, що зустріч Путіна та Трампа пройде на Алясці", – сказав Ушаков.

Чи може бути на цій зустрічі Зеленський

У CBS News з посиланням на високопосадовця Білого дому повідомили, що президент України Володимир Зеленський може взяти участь у саміті на Алясці наступної п'ятниці.

Один з високопосадовців Білого дому сказав CBS News, що остаточні плани саміту ще не узгоджені, і все ще є ймовірність, що Зеленський може бути якимось чином залучений до цього заходу.

Зустріч високопосадовців США, України і ЄС перед самітом Трампа і Путіна

Стало відомо, що високопосадовці зі Сполучених Штатів Америки, України і кількох європейських країн планують провести зустріч на цих вихідних у Великій Британії. Вони планують узгодити позиції перед запланованою зустріччю президента Трампа і Путіна. Про це повідомляє Axios з посиланням на три поінформованих джерела.

Згідно з інформацією, яку надали джерела, ідея проведення особистої зустрічі у Великій Британії виникла під час відеоконференції між американськими, українськими і європейськими чиновниками в п’ятницю, 8 серпня.

Україна і частина союзників по НАТО занепокоєні тим, що президент США Дональд Трамп може погодитися на умови російського диктатора Путіна без урахування їхніх позицій.

Саміт Трампа і Путіна – останні новини

Раніше у ЗМІ повідомляли, що Путін вимагатиме виведення ЗСУ з двох областей, а не з чотирьох як раніше. Натомість Путін готовий припинити наступ у Херсонській і Запорізькій областях, зупинившись на поточній лінії фронту, пише Bloomberg.

Як раніше повідомляв Главред, зустріч Путіна і Трампа вже запланована – Білий дім розповів подробиці. Зазначалося, що місце проведення заходу досі обговорюється.

Нагадаємо, Трамп зробив термінові заяви про територіальні поступки та підписання мирного договору. Найближчим часом Трамп планує зустрітися з Путіним, а найближчими тижнями може відбутися тристороння зустріч із Зеленським.

