Палацовий переворот і Путін у РФ до 2030-го: генерал Романенко зробив прогноз

Глава Кремля Володимир Путін посилив свої позиції після заколоту Пригожина, подальша ситуація залежить від стану башт Кремля, вважає Ігор Романенко.

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Палацові переовороти в Росії не виключені - Романенко / Колаж: Главред, фото: Главред, скріншот YouTube

Чи залишиться Володимир Путін при владі в країні-агресорі Росії до 2030 року, залежить від стану башт Кремля. Після заколоту Пригожина його влада зміцнилася. Проте не можна виключати і палацового перевороту. Про це заявив колишній заступник Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко.

Під час чату на Главреді він розповів про те, що Путін стабілізував ситуацію після заколоту Пригожина.

"Тут питання не в тому, хто і скільки хоче споглядати Путіна, а в стані оборонців цих "башт". А цей стан постійно змінюється. Ми бачили, що піднімався тріумвірат Пригожина, Суровикина і Кадирова: Кадиров зумів переконати владу в тому, що він, як і раніше, лояльний і підтримує Путіна, а для Пригожина і Суровікіна це погано закінчилося. Після путчу Пригожина Путін відійшов, стабілізував ситуацію і знову набирає силу", - вважає генерал.

При цьому він додав, що палацові перевороти виключати не можна.

"Звичайно, палацові перевороти у Росії не виключені (на кшталт пригожинського бунту), але Путін суттєво зміцнив свої позиції після заколоту", - підкреслив Ігор Романенко.

Дивіться чат з Ігорем Романенком на Главреді:

Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

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