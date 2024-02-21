Війська РФ намагаються відбити у ЗСУ Работіно: у розвідці Британії розкрили плани

Російські окупаційні сухопутні війська посилили наступальні дії в напрямку село Роботино Запорізької області. Населений пункт на Токмацькому напрямку ЗСУ звільнили влітку минулого року під час контрнаступальної операції. Про це заявили в розвідці Міністерства оборони Великобританії.
У зведенні розвідки Британії йдеться про те, що 58-ма загальновійськова армія і повітряно-десантні війська ворога, які вже діяли в даному районі, відновили сили після того, як зазнали важких втрат під час контрнаступу ЗСУ, і посилили свої наступальні дії.
"За останній тиждень російські сили посилили атаки на декількох точках лінії фронту, ймовірно, з метою розтягнути українські сили", - підкреслили аналітики.відео дня
Наступ військ РФ на Запорізькому напрямку
Росіяни "мають намір" вийти на адміністративні кордони Запорізької області, вважає боєць "Легіону Свободи" Костянтин Денисов. На його думку, окупанти формують штурмові групи, щоб відсунути ЗСУ від займаних позицій.
Російські окупанти відновили свої атаки в Запорізькій області.
Зокрема, 18 лютого війська РФ пішли в наступ, але ЗСУ влаштували їм розгром. Ворог під час бою застосував 30 одиниць військової техніки і піхоти, але після удару з боку армії України змушений був повернутися на попередні позиції.
На наступну добу бійці ЗСУ зірвали ще один наступ РФ на Запорізькому напрямку. Ворог отримав рішучу відсіч. Знищено військову техніку, ліквідовано піхоту російської армії.
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