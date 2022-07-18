Війна переходить на новий етап: російський спецназ намагається знищити HIMARS - Жданов

В Україну відправили російський спецназ для полювання на HIMARS / Колаж Вікіпедія, Главред

Росія відчуває серйозну загрозу від американських реактивних систем залпового вогню HIMARS, які вже встигли на українському фронті "покришити" окупантів. Тепер РФ оголосила на них полювання. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в ефірі FreeДом.

Для "боротьби" з HIMARS окупанти відправили в Україну близько 200 бійців російського спецназу. Вони сподіваються, що саме спецназ зможе вирішить проблеми російських солдатів і знищить американські РСЗВ.

"При чому спецназ екіпірований виключно західної екіпіровкою і озброєнням для засилання диверсійно-розвідувальних груп на нашу територію і саме для полювання на великокаліберні реактивні системи залпового вогню великої дальності", - сказав Олег Жданов.

Він додав, що ці РСЗВ дуже важко відстежити, адже у них найвища маневреність.

"HIMARS робився під високу маневреність. З цього у нього один пакет, його можна перевозити літаком С-130, він якраз в габарити літака входить. За рахунок колісного ходу у нього найвища маневреність", - додав Жданов.

Експерт переконаний, що зараз війна в Україні перейшла на новий етап - війна спецназів. Жданов додав, що "наш спецназ ліквідовуватиме ці диверсійні групи, А вони намагатимуться полювати на нашій території".

Раніше ми повідомляли про те, що глава російського Міноборони Сергій Шойгу наказав військам РФ знайти, де знаходяться HIMARS і нанести по ним удари. Міноборони дало вказівку на "пріоритетне ураження ракетних і артилерійських засобів великої дальності противника".

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Армія України завдає ударів по військах РФ з РСЗВ HIMARS

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявив, що ЗСУ регулярно влаштовують "сюрпризи" російським окупаційним військам завдяки ракетним системам HIMARS. Далекобійна артилерія Заходу демонструє високу ефективність, удари наносяться по чітко поставлених цілях. Україна, як і раніше, ставить перед собою завдання звільнення всіх територій.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович зазначав, що армія України атакує об'єкти окупантів із HIMARS і в окупованих районах Херсонської області. На його думку, угруповання військ РФ там налічує 12-15 тисяч військових. Вони здаватимуться в полон ще до контрнаступу ЗСУ.

У Пентагоні зробили заяву, згідно з якою реактивні системи залпового вогню HIMARS суттєво впливають на ситуацію на війні Росії проти України. Київ отримав вже 8 таких РСЗВ, буде ще 4. Очікується, що на балансі ЗСУ опиниться всього 12 таких установок.

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