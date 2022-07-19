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Скільки HIMARS необхідно, аби вигнати росіян із України: відповідь Міноборони

19 липня 2022, 21:47

Нашій країні необхідно близько 50 систем HIMARS, щоб зупинити окупантів, і близько 100, щоб провести ефективний контрнаступ.

Ракети, Резніков
Скільки озброєнь необхідно Україні-Резніков / ua.depositphotos.com і УНІАН

На сьогодні ЗСУ необхідно звільнити від російський окупантів ще 2,5 тисячі населених пунктів, заявив під час дискусії, організованої Atlantic Council, очільник Міноборони Олексій Резніков.

"Ми вже звільнили більше тисячі міст і сіл, які ворог захопив спочатку. Нам треба звільнити ще більш ніж 2,5 тисячі маленьких сіл та міст", - сказав він.

Також чиновник упевнений, що РФ можна перемогти. Він зазначив, що Україна вже показала, як це можна зробити, і тепер все залежить від ступеню, до якого світ готовий нас підтримувати.

"Якщо ми отримаємо достатньо зброї вчасно, ми звільнимо нашу землю", - додав міністр оборони.

Також Олексій Резніков повідомив, що нашій країні необхідно близько 50 систем HIMARS, щоб зупинити окупантів, і близько 100, щоб провести ефективний контрнаступ.

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"Враховуючи, що наша активна лінія фронту становить майже 2,5 тисяч кілометрів - це як відстань між Варшавою і Барселоною, - для ефективного захисту нам потрібно близько 50 таких систем", - сказав Резніков, маючи на увазі ракетно-артилерійські комплекси HIMARS та РСЗВ М270.

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Також Резніков повідомив, що Україна використовує ці системи як "хірургічний скальпель", а додаткові поставки дозволять Києву "повністю знищити російську логістику" і уникнути тактики масованих атак з великими втратами.

При цьому він підрахував, що для ефективного контрнаступу знадобиться близько 100 пускових установок HIMARS, а також додаткові БТР, БМП і розвідувальні безпілотники.

"Ми вже звільнили понад 1000 малих міст і сіл, які спочатку були захоплені Росією, і повинні звільнити ще близько 2500. Ми показали, що це можливо і що Росію точно можна перемогти", - сказав міністр оборони України.

Поставки західного озброєння Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що армія України продовжує отримувати важке озброєння від західного світу для боротьби з російськими окупаційними військами.

Танки, які раніше прибули з Польщі, вже передані українським військовим підрозділам в Харківську область. Бойові машини обладнані елементами бойового захисту 4с20 комплексу "Контакт-1".

"Польські танки передані ЗСУ виглядають досить пристойно в плані стану. Т-72м1 і Т-72м1r з уже встановленими елементами динамічного захисту 4с20 комплексу "Контакт-1", Які були передані чеською компанією STV Group. Відео знято в Харківській області вчора", - заявили українські військові.

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