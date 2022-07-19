Вже скоро ЗСУ зможуть отримати більш далекобійні ракети для HIMARS - Данілов

Олексій Данилов / Us Army ТА УНІАН

Є розуміння того, що Україна поступово отримує від Заходу все більш і більш далекобійні боєприпаси. Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив у прямому ефірі національного телевізійного марафону, даючи коментар щодо використання ЗСУ західних ракетних систем залпового вогню HIMARS.

Чиновники поставили запитання Данілову - великі шанси на те, що після чергової зустрічі міністрів оборони західних країн у форматі "Рамштайн" ЗСУ почнуть отримувати ще більш далекобійні снаряди, ніж зараз.

"Що стосується HIMARS, про які ви говорите. Є певне розуміння, що ми вже почали отримувати снаряди, які відправляються набагато далі, ніж це було спочатку. Будемо сподіватися, що та дальність, яка нам потрібна, найближчим часом з'явиться на території нашої країни", – сказав він.

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Нагадаємо, раніше Олексій Данілов особливо відзначав, що керівник держави Володимир Зеленський поставив перед українськими військовими питання виконати головне завдання у війні з Росією - звільнити від ворогів всю територію країни.

Також секретар РНБО підкреслив, що армія України завдяки сучасній зброї заходу регулярно влаштовує "сюрпризи" для військ Росії. Ракетні системи HIMARS демонструють бездоганну роботу і завдають ударів по чітко поставленим цілям.

Контрнаступ ЗСУ буде поступовим і почнеться на окремих напрямках. Головне завдання - звільнення всіх захоплених українських територій.

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