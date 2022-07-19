ЗСУ "перемелють" бази РФ в Криму: експерт назвав головні цілі для HIMARS

ЗСУ можуть застосувати HIMARS для звільнення Криму / Фото DVIDSHUB Flickr

Для ефективної роботи Збройних сил України з деокупації Херсонської області можуть наноситися удари по базах рашистів у захопленому РФ Крим.

Як заявив військовий експерт Михайло Самусь в ефірі 1+1, ЗСУ зможуть знищувати російську систему ППО і надати можливість працювати авіації.

Він нагадав, що за міжнародним правом Крим — це українська територія.

"І якщо почнеться наступ на Херсонському напрямку, то рано чи пізно у нас до Криму буде і 80, і 120 кілометрів. Тоді ми будемо наносити удари по Криму для того, щоб знищувати там засоби ППО, тому що завдання HIMARS знищувати ППО противника, яке зараз не дає можливість працювати українській авіації. А під час наступу авіація дуже важлива, а тому ми будемо її використовувати", — додав Самусь.

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Нагадаємо, раніше колишній головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Філіп Брідлав заявив, що Україна має законне право атакувати Кримський міст, оскільки він споруджений на захопленій Росією території.

У свою чергу колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив про те, що Росія може застосувати ядерну зброю, якщо з Кримським мостом щось трапиться.

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