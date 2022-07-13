ЗСУ потужним ударом з HIMARS накрили військову частину і склад військ РФ у Луганську – Арестович

Невелика РСЗВ HIMARS завдає нищівного удару по російських військах - Арестович / Скріншот відео facebook.com/alexey.arestovich

Збройні сили України з американської реактивної системи залпового вогню HIMARS завдали нищівного удару по військовій частині і складах боєприпасів армії Росії, які були розміщені на одних і тих же позиціях у Луганську. Українські військові грамотно використали можливість для ефективного пострілу. Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він написав про те, що російські окупанти дислокували поруч військову частину і склад боєприпасів. ЗСУ скористалися ситуацією і завдали влучного удару з американської ракетної системи HIMARS.

читайте такожУ окупантів паніка: заявляють про масовий удар ЗСУ по військовій частині ППО біля Луганська"За своєю традицією російські війська розмістили у Луганську одночасно військову частину і склад боєприпасів. Наслідки цього жесту доброї волі я навіть не беруся уявити. "Другу армію світу" переробляє в двохсоту маленький, симпатичний Хімарс", - підкреслив Олексій Арестович.

Війна Росії проти України

Військовий експерт Петро Черник раніше сказав, що успішні удари армії України по складах російських військових підрозділів ускладнюють реалізацію планів РФ. Однак ситуація, як і раніше, залишається складною. Окупантам знадобиться декілька днів для перебудови логістики, після чого очікується нова хвиля битви за Донбас.

За даними розвідки Британії, наступною метою загарбників Росії стане траса Е40, що з'єднує Донецьк та Харків. Уздовж осі головної дороги ворог веде обстріли з окупованого Ізюму Харківської області. Контроль над дорогою росіяни спробують використати для просування у Донецькій області.

Військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що незабаром на балансі армії України буде вже 14 одиниць такої важкої далекобійної артилерії, як HIMARS. Подібне посилення ЗСУ може перешкодити планам російських військ щодо окупації Донбасу.

Інші новини: