Брянськ, Воронеж і Ростов під прицілом: у РФ істерять через нові ракети для HIMARS ЗСУ

У РФ побоюються нових ракет для HIMARS ЗСУ / Колаж фото УНІАН Lockheed Martin

У пропагандистських ЗМІ РФ почався справжній переполох після повідомлень про те, що західні союзники передають Україні далекобійні ракети для РСЗВ HIMARS.

Зокрема, пропагандисти РФ стверджують, що на озброєнні ЗСУ вже з'являються ракети ATACMS, які здатні вражати цілі на відстані до 300 кілометрів.

При цьому звертається увага на те, що під прицілом HIMARS ЗСУ можуть опинитися цілі рашистів глибоко в тилу.

Крім того, пропагандисти РФ визнають, що в зоні ураження нових далекобійних ракет можуть виявитися великі центри РФ, зокрема – Воронеж, Курськ, Брянськ, Орел, і Ростов-на-Дону.

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Нагадаємо, обіцяні чотири установки американської артилерійської ракетної системи M142 HIMARS прибули в Україну 23 червня. Про це повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков. Він заявив, що це літо буде для російських окупантів дуже спекотним, а для багатьох з них стане останнім.

Раніше експерт пояснив, при які умови ЗСУ можуть вдарити з HIMARS по Кримському мосту. У таку РСЗВ можна зарядити оперативно-тактичну ракету з дальністю 300 км.саме така ракета потрібна, щоб зруйнувати Кримський міст. Однак в України зараз є тільки боєприпаси, які стріляють з HIMARS на відстань до 80 кілометрів.

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