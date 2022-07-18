Потужні HIMARS знищують війська РФ в Україні: Шойгу "оголосив полювання" на артилерію ЗСУ

Шойгу дав команду військам РФ в Україні шукати HIMARS / Колаж УНІАН, DVIDSHUB Flickr

Глава Міністерства оборони країни-агресора Росії Сергій Шойгу наказав командувачу російськими військами в Україні спробувати знайти, де знаходяться потужні далекобійні ракетні системи ЗСУ HIMARS. Окупанти збираються завдати ударів по далекобійній артилерії, яку поставили українській армії США.

Зокрема, на сайті Міноборони повідомляється, що окупаційній армії РФ було дано вказівку на "пріоритетне ураження ракетних і артилерійських засобів великої дальності противника".

читайте такожАрмія України потужним ударом з HIMARS накрила військову частину і склад військ РФ у Луганську – Арестович"Генерал армії Сергій Шойгу, відзначивши посилення ударних можливостей угруповання, дав вказівки командувачу на пріоритетне ураження високоточною зброєю ракетних і артилерійських засобів великої дальності противника", - підкреслюється в повідомленні.

Примітно, що російська сторона вперше офіційно назвала ім'я та прізвище командувача групою військ Схід в Україні. Ним виявився генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

Мурадов з 2018 року був заступником командувача військами Південного військового округу. З листопада 2020 року по вересень 2021 року командував так званим "миротворчим контингентом" у Нагірному Карабасі.

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Армія України завдає ударів по військах РФ з РСЗВ HIMARS

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявив, що ЗСУ регулярно влаштовують "сюрпризи" російським окупаційним військам завдяки ракетним системам HIMARS. Далекобійна артилерія Заходу демонструє високу ефективність, удари наносяться по чітко поставлених цілях. Україна, як і раніше, ставить перед собою завдання звільнення всіх територій.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович зазначав, що армія України атакує об'єкти окупантів із HIMARS і в окупованих районах Херсонської області. На його думку, угруповання військ РФ там налічує 12-15 тисяч військових. Вони здаватимуться в полон ще до контрнаступу ЗСУ.

У Пентагоні зробили заяву, згідно з якою реактивні системи залпового вогню HIMARS суттєво впливають на ситуацію на війні Росії проти України. Київ отримав вже 8 таких РСЗВ, буде ще 4. Очікується, що на балансі ЗСУ опиниться всього 12 таких установок.

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