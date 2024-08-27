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Чи будуть жорсткі відключення світла восени: експерти сказали, чого чекати українцям

Руслана Заклінська
27 серпня 2024, 18:36
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Після масованої атаки Росії по енергетичних об'єктах України 26 серпня прогнози щодо електропостачання восени погіршилися.
Чи будуть жорсткі відключення світла восени: експерти сказали, чого чекати українцям
Що буде зі світлом восени / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Після масованої атаки Росії по Україні 26 серпня прогнози щодо електропостачання в осінні місяці стали менш оптимістичними. У вересні будуть діяти графіки погодинних відключень, проте до середини місяця вони ослабнуть. Про це заявив директор спеціальних проектів у НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев та директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко, пише "РБК-Україна".

Прогнози на початок осені будувалися на тому, що всі атомні блоки завершать ремонти, а зниження споживання через прохолодну погоду дозволить зменшити дефіцит електроенергії. Минулого тижня генерація навіть вийшла на певний профіцит і передбачалося, що з 25 серпня Україна експортувати невеликі обсяги електроенергії. Однак атака РФ на українську енергосистему погіршила ситуацію.

"Наразі вже не йдеться про експорт, навпаки, треба нарощувати можливості імпорту. Але знову ж таки зробити це можна тільки після того, як відновляться системи передачі та розподілу", - зазначив Омельченко.

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Щодо вересня та жовтня, прогнози погіршилися. Очікується, що у вересні будуть діяти графіки погодинних відключень, які можуть зменшитися до середини місяця.

"На жаль, це (масований удар по енергетиці, - Главред) сталося. Тому вносяться корективи до відновлювальних робіт, до програм підготовки до осінньо-зимового періоду. Швидше за все, у вересні будуть графіки погодинних відключень. Сподіваюся, десь до середини місяці вони ослабнуть і будуть мінімізовані. Щодо жовтня - не знаю, сказати складно", - додав експерт.

За словами Омельченка, з початком опалювального сезону у листопаді графіки відключень світла точно повернуться. Адже в Україні зросте споживання і, відповідно, дефіцит в енергосистемі. Ймовірно, дефіцит неможливо буде покрити через великі обсяги втраченої генерації.

З іншого боку, директор центру "Психея" Геннадій Рябцев стверджує, що результати атаки не повинні суттєво збільшити відключення світла.

"Прогнози на вересень-жовтень залишаються незмінними: після відновлення роботи всіх систем графіки стабілізаційних відключень якщо і збережуться, то у вигляді однієї-двох черг у вечірній час", - заявив він.

Рябцев розраховує, що пошкоджене обладнання відновлять в найближчі дні.

"Енергетики знають, що робити в таких випадках. Враховуючи досвід енергетиків, зараз усі роботи проводяться за певними методиками. І навіть ті відключення, які відбувалися в Україні, були переважно превентивними", - додав експерт.

Чи будуть жорсткі відключення світла восени: експерти сказали, чого чекати українцям
Черги відключень електроенергії / Інфографіка: Главред

Хто такий Геннадій Рябцев?

Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

Відключення світла в Україні - вплив атаки РФ на енергетику

Нагадаємо, в понеділок, 26 серпня, російські окупанти атакували Україну з повітря. Ворог застосував понад сотню ракет і стільки ж "шахедів". Росія обстрілювала енергетичну інфраструктуру.

По всій країні були екстрені відключення світла, були й проблеми з водопостачанням. Проблеми фіксувалися в Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та інших містах.

Через масований обстріл української енергетики в областях повернули графіки вимкнення електроенергії. У вівторок, 27 серпня, світло вимикатимуть одразу для трьох черг та чотирьох черг.

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