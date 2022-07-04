Чи відправлятимуть жінок примусово на фронт: відповідь Міноборони

Необхідності в мобілізації жінок немає - Маляр / Міноборони України

Росіяни вкотре почали активно "розганяти" фейк про примусову мобілізацію українських жінок у ЗСУ, але цю інформацію різко спростували в Міноборони.

"У російському медіапросторі ще раз запустили фейк про мобілізацію жінок в Україні. Цей фейк підхопили у нас. Так, це тема, яка дасть багато переглядів, але не треба на цьому спекулювати під час війни", - зазначила заступник міністра оборони України Ганна Маляр у Facebook.

За інформацією чиновниці, з 24 лютого жодної жінки в Україні примусово не мобілізували.

"Станом на даний момент в ЗСУ немає потреби в примусовій мобілізації жінок. Ніяких обмежень, пов'язаних з мобілізацією, для перетину кордону щодо жінок немає і станом на сьогоднішній день такі обмеження не плануються", - підкреслила Маляр.

Військовий облік для жінок в Україні

На території України 17 грудня 2021 року набув чинності наказ Міноборони №313, який передбачає постановку жінок на військовий облік. У документі вказувалося, що жінки у віці від 18 до 60 років, які придатні для проходження військової служби за станом здоров'я, повинні ставати на військовий облік. Нововведення стосувалися працівниць 35 сфер діяльності-від громадського харчування до банківської справи.

Компанії-роботодавці зобов'язали перевіряти наявність у жінок документів про перебування на військовому обліку. За прийом на роботу кандидаток, які не зареєстровані у військкоматах, документом передбачили штраф на суму від 5 100 до 8 500 гривень.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний говорив, що через нові правила постановки на облік змін у житті жінок не буде. Держава не збирається їх закликати або мобілізувати. Мета подібного рішення - дізнатися, які спеціалістки є в країні, які, в крайньому випадку, зможуть взяти участь у заходах, спрямованих на оборону держави.

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