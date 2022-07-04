Жінкам деяких професій з жовтня можуть заборонити виїжджати з країни

Жінкам можуть 1 жовтня заборонити виїжджати з України / Фото president.gov.ua

Жінкам деяких професій можуть заборонити виїжджати з України. Це може статися вже 1 жовтня цього року, якщо буде продовжено період дії воєнного стану. Про це заявила юристка Наталія Фещик, повідомляє НВ.

Саме 1 жовтня в Україні має повноцінно запрацювати процедура взяття жінок на військовий облік. Тим, хто пройде її, можуть заборонити виїжджати з країни. Як зазначається, закон "про мобілізацію та мобілізаційну підготовку" не передбачає розмежування за статтю.

"Перелік підстав, що надають право перетину кордону, визначається відповідними Правилами. Які водночас у більшості випадків є такими, що відсилають до ст.23 ЗУ "Про мобілізацію", яка визначає перелік підстав відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Так, наприклад, виїжджати за кордон зможуть військовозобов'язані жінки і чоловіки, на утриманні яких троє і більше дітей у віці до 18 років, жінки і чоловіки, які самостійно виховують дитину у віці до 18 років, опікуни, піклувальники, прийомні батьки і батьки-вихователі дітей до 18 років з інвалідністю і так далі", – йдеться в повідомленні.

В Україні оновили перелік спеціальностей і професій, за якими жінкам необхідно буде стати на військовий облік:

харчові технології,

медицина,

медсестринство,

фармакологія,

ветмедицина,

облік та оподаткування,

психологія,

поліграфія,

соціальна робота,

соцзабезпечення та інші.

"Загалом ті, хто вивчає цю тему, схильні вважати, що це має бути і освіта, і фактична робота, а якщо жінка зареєстрована як ФОП, то КВЕДи, якими вона користується. Однак як це має реалізовуватися на практиці, повинні знати самі військкомати", - розповіла юрист.

Варто зазначити, що чоловікам і жінкам, які виховують неповнолітню дитину без інвалідності, не буде дозволений виїзд з України.

"За логікою може здаватися, що поки особа не встала на військовий облік, вона не є військовозобов'язаною, а значить, може перетинати кордон вільно. Але працювати це так не буде. Перш за все, тому, що і для чоловіків, і для жінок передбачена адміністративна відповідальність за непостановку на облік", – додала Наталія Фещик.

Як стверджує журналіст Андрій Цаплієнко, радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів повідомив, що жінкам не будуть забороняти виїжджати з України.

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Військовий облік для жінок в Україні

На території України 17 грудня 2021 року набрав чинності наказ Міноборони №313, який передбачає постановку жінок на військовий облік. У документі вказувалося, що жінки у віці від 18 до 60 років, які придатні для проходження військової служби за станом здоров'я, повинні ставати на військовий облік. Нововведення стосувалися працівниць 35 сфер діяльності - від громадського харчування до банківської справи.

Компанії-роботодавці зобов'язали перевіряти наявність у жінок документів про перебування на військовому обліку. За прийом на роботу кандидаток, які не зареєстровані у військкоматах, документом передбачили штраф на суму від 5 100 до 8 500 гривень.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний говорив, що через нові правила постановки на облік змін у житті жінок не буде. Держава не збирається їх закликати або мобілізувати. Мета подібного рішення - дізнатися, які спеціалістки є в країні, які, в крайньому випадку, зможуть взяти участь у заходах, спрямованих на оборону держави.

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