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В українській розвідці розповіли, чи замінить Путін приховану мобілізацію тотальною

26 червня 2022, 14:10

У Росії зараз триває прихована мобілізаційна кампанія, в ході якої Кремль поповнює ряди окупантів, які воюють зараз проти українських бійців.

Путін, російська армія
В українській розвідці розповіли, чи замінить Путін приховану мобілізацію тотальною / колаж ua.depositphotos.com

У країні-агресорі росіяни запустили приховану кампанію з мобілізації, в ході якої намагаються заповнити втрати своєї армії, які тій завдали ЗСУ. Про це в інтерв'ю західному новинному агентству Reuters заявив керівник ГУП українського Міноборони генерал-майор Кирило Буданов.

За його словами, російський диктатор Путін поки побоюється віддати наказ про початок в Росії загальної мобілізації ‒ бо інакше у жителів РФ виникне маса питань до влади.

Як каже Буданов, агресори використовують свої резервні сили. При цьому генерал підкреслив, що він особисто спокійно розглядає той факт, що Путін в кінцевому підсумку може відкрито оголосити про загальну мобілізацію.

"Вони дійсно цього бояться (відкритої мобілізації, – Главред) Це основна причина, по якій мобілізація відбувається приховано, в тому числі з використанням резервістів", – говорить Буданов.

Керівник ГУР зазначив - оскільки у Росії є ще резерви для поповнення свого окупаційного корпусу шляхом прихованої мобілізації, то не варто очікувати, що її можливості атакувати скоро вичерпаються.

Причому сам Буданов упевнений, що ВСУ можуть домогтися перемоги над Росією тільки за допомогою військової сили.

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Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький говорив - у Росії є 120-денний план на війну проти України. Подальші дії окупантів залежатимуть від того, що відбувається на фронті.

Через невдачі окупанти змушені кожні 30 днів вносити корективи в свої дії і концентруватися тільки на ряді напрямків.

До того керівник ГУР генерал Кирило Буданов говорив, що вже з третього місяця літа, з серпня, на фронтах російсько-української війни, швидше за все, почнуться переломні моменти.

"Україна повернеться до кордонів 1991 року. Ми не розглядаємо ніяких інших сценаріїв. До кінця року активні бойові дії знизяться практично до нуля. Ми відновимо контроль над своїми територіями вже в доступному для огляду майбутньому", - сказав офіцер.

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Автор: Єгор Бунін
мобилизация новини Росії ГУР війна Росії та України Кирило Буданов
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