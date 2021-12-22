Українські жінки зобов'язані стати на військовий облік: кого не візьмуть на роботу без документів

Жінки не зможуть влаштуватися на роботу без документів про перебування на обліку / соцмережі

В Україні набув чинності наказ Міністерства оборони, в якому затверджено перелік галузей і професій для жінок, зобов'язані перебувати на військовому обліку.

Наказ Міноборони №313 був зареєстрований в Міністерстві юстиції 3 грудня 2021 року.

У документі йдеться про те, що на військовому обліку повинні перебувати працівниці, зайняті в 35 сферах діяльності, які охоплюють майже весь спектр ринку праці - від громадського харчування до банківської справи.

У зв'язку з цим, роботодавець зобов'язаний проконтролювати наявність документів про перебування на військовому обліку у своїх працівників - не тільки у чоловіків, але і у жінок. За прийом на роботу працівника без перебування на обліку передбачено штраф від Держпраці та територіального центру комплектування та соціальної підтримки – від 5100 до 8500 грн.

Повний список професій, які отримали військово-облікові спеціальності доступний за посиланням.

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Вторгнення Росії в Україну

Наприкінці жовтня американські видання The Washington Post і Politico повідомили про те, що Росія стягнула війська до кордонів України. В якості підтвердження своєї інформації журналісти продемонстрували супутникові знімки.

Глава Міноборони Олексій Резніков говорив, що росіяни можуть посилити присутність свого військового контингенту біля кордонів України до 175 000. Втім, Київ готовий до подібного сценарію.

Секретар РНБО Олексій Данилов стверджував, що Москва після переговорів Байдена і Путіна збільшила кількість військ біля кордонів України. Однак, на його думку, росіяни поки не готуються до наступу, оскільки для військової операції Москві знадобиться близько 500-600 тисяч військ.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що передислокація військ у прикордонні з Україною райони пов'язана з нібито загрозою НАТО російським кордонам. У Москві вимагали проведення зустрічі Путіна з президентом США Байденом.

Діалог Байдена і Путіна відбувся 7 грудня. У Вашингтоні заявили, що господар Білого дому засудив концентрацію військ біля українських кордонів і підтримав Київ. При цьому він не обіцяв Москві гарантій щодо невступу України в НАТО і нерозширення Альянсу на схід.

Президент Зеленський підкреслив, що Україна не готова відмовитися від курсу на НАТО в обмін на зниження ескалації на кордоні з боку Росії. За його словами, Київ не вірить обіцянкам і гарантіям Москви.

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