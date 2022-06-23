Путін може оголосити мобілізацію в РФ за двох умов – військовий експерт Черник/ Reuters

У Росії все ж таки можуть оголосити загальну мобілізацію. Підштовхнути російського диктатора Володимира Путіна до такого рішення можуть дві умови. Перша з них – це успіхи ЗСУ у боротьбі проти російської армії та відчуття близької поразки РФ у війні.

Про це розповів військовий експерт Петро Черник, повідомляє 24 канал. За його словами, Путін не зможе змиритися з наближенням своєї поразки.

"Коли Путін та його еліта зрозуміють, що поразка в Україні ось-ось буде. А для Путіна прийняти в Україні поразку – це розписатися у своєму власному смертному вироку. Тоді й може бути "вставай, страна огромная", а чому ні?" – зазначив Черник.

Також "спусковим гачком" для оголошення загальної мобілізації може стати наростання ідеології протиборства з країнами-членами Північноатлантичного альянсу. Адже російська пропаганда поширює наративи, нібито Росія бореться саме з "агресивним блоком НАТО".

Сукупність цих двох чинників може призвести до того, що Путін оголосить велику мобілізацію, каже військовий експерт.

Раніше повідомлялося, що командири окупантів називають власних солдатів "одноразовими" і "м'ясом". Керівництво російської армії, наступаючи на воїнів ЗСУ, спочатку пускають вперед так званих "одноразових", а лише потім починають бій із застосуванням важкої техніки.

Нагадаємо, як зізнався окупант у перехопленій телефонній розмові, російські загарбники заливають страх перед бойовими діями алкоголем. Багато хто шукає різноманітні способи, як втекти з фронту додому. Так, російські військові додумалися писати рапорти на відпустки, з яких уже не повертаються назад.

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